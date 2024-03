Operation unumgänglich: Saisonaus für Verls Gruber

Das Landespokalfinale musste der SC Verl teuer bezahlen. Fabio Gruber hat sich eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus.

Der SC Verl hatte zunächst allen Grund zum Feiern, nach dem er das Halbfinale im Westfalenpokal am vergangenen Dienstag gegen den West-Regionalligisten SV Lippstadt klar mit 3:0 für sich entschieden hatte und ins Endspiel einzog. Da geht es am 25. Mai gegen Ligakonkurrent Arminia Bielefeld, die Partie wird in der Schüco-Arena ausgetragen, wie die Auslosung am Donnerstag ergab. Fehlen wird dort definitiv Fabio Gruber.

Der Abwehrspieler hat sich gegen Lippstadt so schwer verletzt, dass für ihn die Saison gelaufen ist, wie der Verein mitteilte. Der 21-Jährige hatte sich mehrere Gesichtsfrakturen zugezogen und muss operiert werden.

"Es ist äußerst bedauerlich, was Fabio widerfahren ist", erklärte SCV-Sportdirektor Sebastian Lange. "Wir alle beim SC Verl stehen ihm in dieser herausfordernden Zeit zur Seite und wünschen ihm eine zügige und vollständige Genesung." Lange hofft, dass Gruber "uns in der Sommervorbereitung wieder zur Verfügung stehen kann".

Gruber kam vor der Saison vom FC Augsburg, dort hatte er 62 Spiele (6 Tore) für die Zweitvertretung des FCA in der Regionalliga Bayern bestritten. In der 3. Liga benötigte der etwas Anlaufzeit, ehe er am 10. Spieltag zu seinem ersten Einsatz kam und danach durchstartete - 15 Einsätze, 15-mal Startelf. Daran anknüpfen kann Gruber nun erst wieder nächste Saison.

Am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SV Sandhausen wird er ebenso zuschauen müssen wie bei den dann verbleibenden acht Pflichtspielen der Verler.