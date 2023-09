Oldenburg holt Olympia-Teilnehmer Wank aus Frankfurt

Die EWE Baskets Oldenburg haben sich mit einem flexiblen Neuzugang verstärkt, der den Abstieg mit Frankfurt vergangene Saison nicht abwenden konnte. Lukas Wank hat für ein Jahr bei den Niedersachsen unterschrieben.

Zwei Wochen vor Saisonbeginn vermeldete Champions-League-Teilnehmer Oldenburg noch eine Personalverstärkung. Die Niedersachsen haben Lukas Wank von BBL-Absteiger Frankfurt Skyliners unter Vertrag genommen. Der Kontrakt hat zwölf Monate Laufzeit.

Olympia-Teilnehmer Wank, aus Thüringen stammend und 26 Jahre alt, kann bei den "Donnervögeln" auf den kleinen Positionen recht flexibel eingesetzt werden und sowohl Shooting Guard wie auch Small Forward spielen. Im deutschen Profi-Basketball war Wank bislang in seiner Laufbahn in Jena, Köln, Würzburg, Chemnitz, Braunschweig und schließlich Frankfurt aktiv. Im Sommer 2021 debütierte er in der DBB-Auswahl, zählte aber nicht zum WM-Aufgebot von Gordon Herbert in diesem Sommer. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wurde er in zwei Partien eingesetzt.

Doppelpack gegen die Bayern

Oldenburg startet mit einem niedersächsischen Vergleich am 29. September bei den BB Löwen Braunschweig in die neue BBL-Saison. Zum ersten Heimspiel kommt am 2. Oktober der FC Bayern Basketball an die Hunte, gegen den es wiederum auswärts im Pokal-Achtelfinale geht (14.10.). Mitte Oktober steigen die EWE Baskets dann auch in die Champions League ein.