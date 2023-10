Jokic erneut dominant - "SGA" erwischt Horrorabend

Der Meister ist auch in der neuen Saison top in Schuss und weiterhin unbesiegt: Die Denver Nuggets haben die vermeintlich hohe Hürde Oklahoma City mit Leichtigkeit genommen.

28 Punkte, 14 Rebounds, fünf Assists - und früh Feierabend. Was will das Basketballer-Herz eigentlich mehr? Liga-Dominator Nikola Jokic erwischte beim 128:95-Kantersieg seiner Denver Nuggets bei den hochgehandelten und hochtalentierten Oklahoma City Thunder einen weiteren Sahnetag in seiner erfolgreichen Laufbahn.

Der Serbe traf zwölf seiner 16 Würfe und führte den Champion zum dritten Sieg im dritten Spiel, während OKC nach zwei Erfolgen den ersten Dämpfer hinnehmen musste.

Unterstützt wurde Jokic hauptsächlich von Michael Porter Jr. (20/9 Rebounds) und Jamal Murray (19).

Bei den Thunder hatte sich Shai Gilgeous-Alexander sicherlich viel vorgenommen im Duell mit dem Titelverteidiger. Es wurde ein Horrorabend für "SGA", der lediglich zwei von 16 Versuchen aus dem Feld unterbrachte und bei sieben Zählern stecken blieb.

Besonderer Empfang für Holmgren

Ganz vorne im Box Score der Hausherren an einem besonderen Sonntag: Chet Holmgren. Der Nummer-zwei-Pick des Jahres 2022 hatte seine erste NBA-Saison wegen einer Fußverletzung komplett verpasst. Bei seinem ersten Heimspiel für die Thunder wurde er mit lautstarkem Applaus auf dem Parkett begrüßt - und bedankte sich mit 19 Punkten. Damit führte der hagere Power Forward seine Farben an, konnte die Schlappe aber nicht verhindern.

Mit einem Jokic in dieser MVP-Verfassung wird Denver schwer aufzuhalten sein. Allein in der ersten Spielhälfte kam der Serbe auf 22 Punkte, schloss Q2 mit einem Layup zur Sirene ab und schickte OKC mit einem 51:69-Loch in die Kabine. Gilgeous-Alexander hatte zu diesem Zeitpunkt keinen von neun Würfen verwandelt. Viel besser sollte es an diesem für ihn schwarzen Sonntag nicht werden.

Nach Auswärtssiegen in Chicago und Cleveland misslang OKC somit der Auftakt vor den eigenen Fans, während die Nuggets mit diesem Statement-Sieg ihre Ambitionen auch in dieser Saison dick unterstreichen konnten. Für Denver geht es am Montag (Ortszeit) gegen die Utah Jazz zu Hause weiter, die Thunder empfangen die Detroit Pistons.