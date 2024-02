Ohne Mut und Herz in Aue: Frust bei Dynamo statt Rang 1

Jahn Regensburg hatte die Tabellenführung mit dem spektakulären 3:6 in Sandhausen nach 3:0-Führung auf dem Silbertablett präsentiert, Dynamo Dresden griff in Aue aber nicht zu. Sehr zum Ärger von Trainer Markus Anfang und Kapitän Stefan Kutschke.

"Ich hasse es einfach, zu verlieren." Markus Anfang machte am MagentaSport-Mikrofon gar keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die 1:2-Niederlage im Sachsenderby beim FC Erzgebirge Aue schmerzte. Dabei war sein Team nach dem überzeugenden 7:2 gegen Lübeck mit viel Rückenwind in die Partie gegangen, auf dem Platz fehlte dann aber "der Mut nach vorne".

Wieso, das konnte sich Anfang auch nicht so richtig erklären. Dresden blieb in der Offensive zunächst harmlos, ließ nach dem Gegentreffer von Marcel Bär (36.) dann zwei dicke Chancen durch Stefan Kutschke (39.) und Paul Will (45.) zum Ausgleich vor der Pause liegen.

"Wir sind nicht so giftig gewesen", analysierte Kutschke, zumal Aue im zweiten Durchgang im Spiel nach vorne viel gefährlicher agierte, erst etliche Chancen nicht nutzte, um dann durch Tim Danhof doch auf 2:0 zu stellen (77.). "Wir wollten einen kühlen Kopf bewahren, aber ein heißes Herz. Das war nicht ganz so", haderte Kutschke, dem der Drang nach vorne fehlte. "Wir haben viel nach hinten gespielt und nicht so in unser Spiel gefunden, was wir eigentlich können. Das ist traurig, dass wir das gerade in so einem Spiel nicht zeigen können."

Das 1:2 von Robin Meißner machte die Schlussphase noch einmal spannend, bot aber nur einen kurzen Hoffnungsschimmer, weil Ahmet Arslans Versuch das Tor ganz knapp verfehlte (86.). "So eine Derby-Niederlage tut doppelt so weh", so Kutschke, zumal Dynamo damit Rang 1 nach der Regensburger Pleite verpasste und der Vorsprung auf Rang 3 nur noch zwei Zähler beträgt.

Anfang: "Das wird ja immer so ein bisschen verfälscht"

"Es ist jetzt auch nicht so, dass uns Aue überrannt hat", ordnete Anfang die Niederlage ein - und dann auch das Aufstiegsrennen: "Wir sind halt der Verein, der von Anfang an gesagt hat, wir wollen aufsteigen. Das machen andere nicht. Ich glaube, Aue will auch aufsteigen, sagen es aber nicht, haben aber auch die dieselben Möglichkeiten. Das wird ja immer so ein bisschen verfälscht. Aber wir stehen dazu und wir wissen, dass es schwer wird."