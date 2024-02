Ohne Banchero sind die Magic in Atlanta chancenlos - Mavs gehen in Indiana unter

Die Orlando Magic haben im Kampf um das Playoff-Ticket in Atlanta einen Dämpfer hinnehmen müssen, obwohl der Hawks-Star fehlte. Gestoppt worden sind die Mavs und die Clippers. Die NBA am Montagmorgen.

Für die Orlando Magic (32-26) setzte es bei den Atlanta Hawks (25-32) eine deutliche 92:109-Schlappe. Während die Gastgeber das Fehlen ihres an der Hand verletzten Topmannes Trae Young gut kompensieren konnten, merkte man den Magic die Absenz ihres erkrankten Go-to-Guys Paolo Banchero, zuvor noch Matchwinner gegen Detroit, deutlich an. Nach drei Siegen in Serie war die erste Niederlage am Ende auch mit den 19 Punkten, acht Rebounds und fünf Assists von Franz Wagner nicht abzuwenden, dessen Bruder Moritz diesmal bei zwei Zählern und fünf Rebounds hängen blieb.

Gar sieben Siege in Reihe hatten die Dallas Mavericks (33-24) eingefahren. Der beste Siegeszug in der Western Conference endete für die Texaner jäh beim Duell mit ihrem früheren Meistercoach Rick Carlisle, der mit den gastgebenden Indiana Pacers (33-25) einen 133:111-Kantersieg einfahren konnte. Der Promi-Backcourt der Mavs um Luka Doncic (33 Punkte) und Kyrie Irving (29) klickte in der Offense zwar wie gewohnt, doch die Defense der Gäste fand gegen Myles Turner (33, Saisonbestleistung) und Point Guard Tyrese Haliburton (17, plus zehn Assists) kein Mittel. Maxi Kleber kam in 25 Einsatzminuten auf drei Zähler.

Sabonis und Jokic wie gewohnt vielseitig

Erstmals in diesem Jahr verloren die Los Angeles Clippers (37-19) wieder einmal zwei Partien hintereinander. Die Kalifornier um Daniel Theis (acht Punkte) hatten zuhause gegen den Bundesstaat-Rivalen Sacramento Kings (33-23) wenig zu bestellen - 107:123. De'Aaron Fox (33 Punkte) und Domantas Sabonis mit dem 20. Triple-Double in dieser Saison (17/15/12) gingen für die Kings voran.

Auch andernorts stand ein Triple-Double im Boxscore: Der serbische Star-Center Nikola Jokic überragte mit seinem dritten in Serie beim 119:103 der Denver Nuggets (39-19) gegen die Golden State Warriors (29-27). Im Detail holte Jokic 32 Punkte, 16 Rebounds und 16 Vorlagen. Er steht bei 18 in dieser Saison. Steph Curry (20) traf indes nur einen seiner zehn Dreierversuche, er wurde übertrumpft von "Splash Brother" Klay Thompson, der von der Bank kommend fünf Mal "from downtown" versenkte (23).