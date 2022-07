Offiziell: Pogba kehrt zu Juventus zurück

2016 hatte Manchester United 105 Millionen Euro nach Turin überwiesen, sechs Jahre später wechselt Paul Pogba (29) ablösefrei zu Juventus zurück. Geht da noch mal was?

Betrachtet man das Potenzial, das Paul Pogba einst in Turin oder für die französische Nationalmannschaft etwa beim WM-Triumph 2018 an den Tag legte, könnte man überspitzt formuliert meinen: Seine sechs Jahre bei Manchester United waren irgendwie verschenkt. Jetzt beendet der inzwischen 29-Jährige dieses Kapitel und kehrt - wie 2016 zu United - zu seinem alten Verein zurück. Bei Juventus unterschrieb Pogba, dessen Vertrag auslief, ablösefrei bis 2026. Verdienen soll er dem Vernehmen nach rund acht Millionen Euro netto, zu denen Boni hinzukommen können.

Nur ein großer Titel mit United

Von den Bianconeri, mit denen er zwischen 2012 und 2016 viermal Meister wurde und 2015 im Champions-League-Finale stand, hatte er sich vor sechs Jahren für 105 Millionen Euro Richtung Old Trafford aufgemacht, wo er weniger erfolgreich zwar. Auf den Europa-League-Titel und den League Cup in der Premieren-Saison folgte nichts mehr - vor allem nicht für ihn persönlich.

Speziell mit seinem ersten Trainer in Manchester, José Mourinho, geriet er auch persönlich aneinander, unumstritten war Pogba nie, was auch mit seiner selten konstanten Leistung zu tun hatte. Oder der Rolle, in der er eingesetzt wurde. In sechs Jahren schienen er und die Red Devils jedenfalls nie wirklich zusammengefunden, schienen beide sein Potenzial nie komplett entfaltet zu haben. Das erhofft sich der Mittelfeldspieler nun wieder in Italien.

Auch Juve braucht den Neustart

Der einstige Serienmeister Juve ist inzwischen allerdings entthront, 2021 wurde Inter, 2022 wurde Milan Meister. In der Champions League war zuletzt dreimal im Achtelfinale Schluss. Nun könnten, vielleicht sogar sollten sich Juventus und Pogba noch einmal gegenseitig befruchten. Für den Franzosen, der wieder die Rückennummer 10 tragen wird, ist es wohl schon die letzte große Chance.