Offiziell: Nagelsmann ist neuer Bundestrainer

Die vakante Position des Bundestrainers ist neu vergeben. Julian Nagelsmann übernimmt als Nachfolger von Hansi Flick und betreut die Nationalelf bei der Heim-EM 2024.

Am Freitag bestätigte der DFB offiziell, was seit Dienstag klar war: Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer. Der 36-Jährige wird die deutsche Nationalmannschaft zur EM 2024 im eigenen Land führen - und spricht am Mittag erstmals auf einer DFB-Pressekonferenz in seiner neuen Rolle.

Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Juilan Nagelsmann

"Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen. Der Auftritt in Dortmund war der Anfang. Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein", so Nagelsmann in einer vom Verband versendeten Mitteilung.

"Von Anfang an Wunschkandidat" - Glück und Wagner bleiben

Neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Boss Hans-Joachim Watzke war vor allem Rudi Völler in die Suche eines Flick-Nachfolgers eingebunden. Für den DFB-Interimstrainer und Sportdirektor ist die Verpflichtung von Nagelsmann von Anfang an die Wunschlösung gewesen. "Julian Nagelsmann war mit Beginn der Suche unser Wunschkandidat als Bundestrainer. Er ist nicht nur ein absoluter Fußball-Fachmann, sondern hat auf all seinen Stationen - in für einen Cheftrainer sehr jungen Jahren - bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft und das gesamte Umfeld motivieren und mitreißen kann. Sein Feuer für den Fußball ist spürbar und ansteckend", so Völler in einer DFB-Mitteilung.

Lobend äußerte sich Völler auch über Nagelsmanns Assistenten Benjamin Glück und Sandro Wagner, "dessen große Energie ich zuletzt selbst erleben durfte". Das Duo wird dem ehemaligen Bayern-Trainer zur Seite stehen. Wagner hatte zuletzt die SpVgg Unterhaching von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga geführt und als TV-Experte gearbeitet. Glück lernte Nagelsmann einst in Hoffenheim kennen und wurde dort dessen Co-Trainer. In dieser Rolle begleitete er ihn auch auf dessen weiteren Stationen in Leipzig und beim FC Bayern.

Einigung über Vertragsauflösung in München

Nagelsmann kommt ablösefrei vom FC Bayern, wo er noch einen bis 2026 datierten Vertrag hatte. Dieser wurde aufgelöst. Nagelsmann erhält nun einen Zehn-Monats-Vertrag bis zum Ende der Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) und wird die DFB-Auswahl erstmals bei der Länderspielreise vom 9. bis 18. Oktober in die USA betreuen. Konkret läuft sein neues Arbeitspapier bis zum 31. Juli 2024.

Nagelsmanns erste Aufgaben heißen USA und Mexiko, dann folgt zum Jahresabschluss das Duell mit Österreich. Die Alpenrepublik wird seit Juni 2022 von Ralf Rangnick trainiert, der in Leipzig ein großer Förderer von Nagelsmanns Trainer-Karriere war. Zudem ist für den November 2023 noch ein Spiel gegen die Türkei vereinbart.

Baldiges Wiedersehen für sieben Bayern-Profis

Für sieben Bayern-Profis - Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané und Manuel Neuer - bedeutet Nagelsmanns Einstieg ein baldiges Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer, der am 23. März beim Rekordmeister gehen musste und unmittelbar durch Thomas Tuchel ersetzt worden war.

Spannend wird zu beobachten sein, wie Nagelsmann mit der Personalie Neuer verfahren wird, sollte der 37-jährige Keeper und langjährige DFB-Kapitän aus gesundheitlicher Sicht in den Kreis der Nationalelf zurückkehren können.

In München hatte die durch Nagelsmann vorangetriebene Freistellung von Torwart-Trainer und Neuer-Vertrauten Toni Tapalovic für mächtig Unruhe gesorgt.