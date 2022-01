Offiziell: Hopfen und Watzke neu im DFB-Präsidium

Mit Donata Hopfen (45) und Hans-Joachim Watzke (62) sind am Freitag zwei neue Gesichter im DFB-Präsidium präsentiert worden.

Auf seiner Sitzung am Freitag hat das DFB-Präsidium Donata Hopfen einstimmig als neue DFB-Vizepräsidentin bestätigt. Sie hat am 1. Januar 2022 die Nachfolge von Christian Seifert als Vorsitzende der Geschäftsführung der DFL sowie Sprecherin des DFL-Präsidiums angetreten und gehört nach der nun erfolgten Bestätigung satzungsgemäß auch dem DFB-Präsidium an.

Zuvor war die 45-Jährige als Managing Director und Partnerin bei BCG Digital Ventures, einem Unternehmen der Boston Consulting Group, tätig gewesen.

Als 1. Vizepräsident der Liga wurde BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ins DFB-Präsidium berufen. Er folgt auf Peter Peters, der aufgrund seiner Kandidatur für das Amt des DFB-Präsidenten auf eigenen Wunsch zum 11. Februar 2022 und damit einen Monat vor dem DFB-Bundestag am 11. März als Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFL GmbH sowie 1. Stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums zurücktreten und damit auch aus dem DFB-Präsidium ausscheiden wird.

Watzke von Erst- und Zweitliga-Klubs gewählt

Watzke war vor der Berufung ins DFB-Präsidium von den Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga im Rahmen der DFL-Mitgliederversammlung am 14. Dezember 2021 in das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der DFL GmbH und 1. Stellvertretenden Sprechers des DFL-Präsidiums gewählt worden.

Dieses Amt tritt Watzke am 11. Februar 2022 an, mit diesem Tag entfaltet auch seine Berufung ins DFB-Präsidium Wirkung.