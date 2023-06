"Offensivpower" erwünscht: Celebi wechselt nach Essen

Ekin Celebi spielt ab sofort für Rot-Weiss Essen. Der Linksverteidiger kommt aus Hannover - nach einem Jahr mit wenig Spielpraxis.

Bei Rot-Weiss Essen erhält der 23-jährige Ekin Celebi einen Zweijahresvertrag. Der Linksverteidiger bringt ein breites Erfahrungspaket an die Hafenstraße mit, lief für den slowakischen FC Nitra auf, absolvierte eine Saison beim VfB Stuttgart II in der Regionalliga und lief zuletzt für Hannover 96 auf, für das er sogar einmal in der 2. Bundesliga zum Zuge kam, ansonsten aber überwiegend Reservist im Profiteam blieb. Nun erhofft er sich in Essen einen Karriere-Schub. "Ich werde in der Vorbereitung alles dafür geben, um möglichst oft auf dem Feld stehen und der Mannschaft helfen zu können", sagt der gebürtige Nürnberger in einer Vereinsmitteilung.

Dabrowski voll des Lobes

"Ekin Celebi ist ein sehr spielstarker Linksverteidiger, der eine sehr gute Ausbildung genossen und auch schon Erfahrung im Ausland gesammelt hat. Bei Hannover 96 war es zuletzt sehr schwer für ihn, sich gegen die namhafte Konkurrenz auf seiner Position durchzusetzen und ausreichend Spielpraxis zu sammeln", sagt Essens Sportdirektor Marcus Steegmann in einer Klub-Mitteilung. "Wir sind jedoch von Ekins Qualitäten, seiner feinen Technik und seiner Einstellung überzeugt und glauben daran, dass er uns sehr weiterhelfen wird."

Cheftrainer Christoph Dabrowski sieht in Celebi einen "technisch versierten Spieler mit einer sehr guten Pass- und vor allem Flankenqualität, vom dem wir uns auf der Außenbahn viel Offensivpower versprechen. Er hat ein ordentliches Tempo, sehr gutes Umschaltspiel sowie eine Standardqualität, die immer wieder für Gefahr sorgt."