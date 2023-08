Offenbach-Trainer Neidhart: Manche Spieler sind "dominanten Fußball nicht gewohnt"

Nach zwei Siegen musste Kickers Offenbach am Dienstag gegen die SG Barockstadt wieder mit einer Punkteteilung leben. Um die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu legen, halten die Kickers noch Ausschau nach Verstärkungen, die den von Trainer Christian Neidhart angestoßenen "Prozess" möglichst schnell durchlaufen sollen.

Will mehr Ruhe am Ball sehen: Christian Neidhart, Trainer von Kickers Offenbach IMAGO/Beautiful Sports

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nachlegen wollte Trainer Christian Neidhart gerne mit seinem Team. Doch aus dem dritten Sieg in Folge wurde nichts für die Offenbacher Kickers, auch weil sie es im fünften Saisonspiel abermals nicht schafften, ohne Gegentor zu bleiben. 1:1 hieß es vor 7011 Zuschauern gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - wie bereits im Hinspiel der vergangenen Saison. Das Rückspiel hatte der OFC 1:3 verloren und wartet damit weiter auf seinen ersten Punktspielsieg gegen die Osthessen, die bislang nur im Hessenpokal bezwungen werden konnten.

Immerhin: Neidhart ist nun mit seiner Mannschaft seit drei Partien ungeschlagen. Er machte aber keinen Hehl daraus, dass ihn das nicht wirklich zufrieden stimmt: "Wir hatten uns mehr vorgestellt." Und mehr wäre auch möglich gewesen. Doch nach dem 1:0 durch das erste Regionalliga-Tor von Eigengewächs Vincent Moreno Giesel (32.) war es wieder mal ein individueller Fehler, der die Kickers Punkte kostete. Innenverteidiger Noel Knothe spielte kurz vor der Pause unbedrängt einen Fehlpass, den Gal Grobelnik zum 1:1 nutzte (43.). "Das war der schlechteste Zeitpunkt. Diesen Bock haben wir selbst geschossen", haderte Neidhart und verwies darauf, dass er vor allem im Defensivbereich immer wieder zu Umstellungen gezwungen sei. "Wir konnten nicht immer mit der gleichen Kette spielen."

In der Tat gab es bereits vier unterschiedliche Zusammensetzungen. Zuletzt musste Neidhart aufgrund der schweren Verletzung von Abwehrchef Maximilian Rossmann (fällt mit Achillessehnenriss auf unbestimmte Zeit aus) Änderungen vornehmen. Da mittlerweile auch der Vertrag mit dem "streikenden" Sebastian Zieleniecki aufgelöst wurde, wollen die Kickers personell noch mal nachlegen. Neben einem Stürmer soll auch noch eine Verstärkung für die Defensive kommen.

Handlungsbedarf gibt es sowohl auf der Sechs, wo der noch länger ausfallende Zugang Leon Müller schmerzlich vermisst wird, als auch im Abwehrzentrum. Denn: Kristjan Arh Cesen, der seine Sache dort zuletzt zweimal gut machte, würde Neidhart lieber auf dessen etatmäßiger Position links hinten sehen.

Fragezeichen bei Breitenbach und Marcos

Angesichts der Baustellen in der Defensive nahm der Trainer besorgt zur Kenntnis, dass Jayson Breitenbach und Ronny Marcos die Partie gegen die SG Barockstadt mit Blessuren beendeten. "Da müssen wir leider durch", sagte der Trainer, der sich von seinem Team zudem mehr Mut gewünscht hätte. Nach dem 1:1 habe man "gemerkt, dass die Angst ein bisschen da war, wenn wir den Ball am Fuß hatten. In diesen Phasen sieht man, dass wir noch viel Geduld brauchen. Das Engagement kann ich den Jungs aber nicht absprechen".

Neidhart sprach von einem "Prozess" - und der betrifft nicht nur die Defensive. Vor allem die aus der vergangenen Saison übrig gebliebenen Spieler seien "dominanten Fußball nicht gewohnt". Man müssen "im Spiel mit dem Ball ruhiger werden", forderte er. Das galt auch für die eingewechselten Akteure. Von diesen habe er sich "einen Tick mehr" Impulse erhofft.

Wilde Proteste nach Schlusspfiff

Die zweite Hälfte sei "ein bisschen fahrig" gewesen, meinte der OFC-Trainer. Dennoch hätte sein Team die Partie gewinnen können. Als ein missglückter Abstoß von Schlussmann Zapico beim erneut emsigen Mike Feigenspan landete und dieser alleine aufs Tor zulief, beendete Schiedsrichter Felix Prigan jedoch die Partie. Wilde Proteste der Offenbacher waren die Folge. Auch Sport-Geschäftsführer Christian Hock eilte aufs Spielfeld und zeigte auf seine Uhr. Er hatte die Zeit mitgestoppt. "Entweder pfeift er vor dem Abstoß ab oder er lässt die Szene laufen", haderte Neidhart. Letztlich sei das Unentschieden aber "für beide okay". Denn: "Wir haben trotzdem die Chance, die englische Woche positiv abzuschließen."

Ein Sieg am Samstag beim TSV Schott Mainz und der OFC hätte aus drei Spielen sieben Punkte geholt. Das wäre durchaus ordentlich. "Wir fahren dort mit breiter Brust hin", kündigte Neidhart an. Eventuell steht dann in Björn Jopek (fehlte zuletzt zweimal aufgrund eines Zehenbruchs) wieder eine zusätzliche Alternative für die Sechs zur Verfügung.