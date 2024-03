Österreichs U-17-Frauen verpassen EM-Endrunde in Schweden

Die österreichische U-17-Auswahl der Frauen hat die EM-Endrunde in Schweden trotz eines 3:0-Siegs gegen Ungarn verpasst. Im Parallelspiel zwischen Belgien und Kroatien fiel der entscheidende Treffer in der 90. Minute. "Sinnbildlich für den Verlauf der Eliterunde", erkärt Teamchef Patrick Haidbauer.

Österreichs weibliches U-17-Nationalteam hat die Qualifikation für die EM-Endrunde im Mai in Schweden verpasst.

Im letzten Spiel der Eliterunde reichte am Donnerstag ein 3:0-Erfolg in Omis gegen Ungarn nicht, da Belgien in der Parallelpartie einen 1:0-Last-Minute-Sieg gegen Mini-Turnier-Gastgeber Kroatien feierte und bei Punktegleichheit mit der ÖFB-Elf aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs als Erster durchs Ziel der Gruppe A3 ging.

Gegen die Belgierinnen hatten die Österreicherinnen mit 2:3 verloren, nachdem es zum Auftakt einen 2:0-Erfolg gegen Kroatien gegeben hatte. "Das gesamte Team ist am Boden zerstört. Wir haben alles für unser Spiel getan und wussten, dass wir auf den Ausgang der Parallelpartie angewiesen sind und hoffen müssen. Dass dort der entscheidende Treffer in der 90. Minute fällt, ist sinnbildlich für den Verlauf der Eliterunde, in der das Glück das ein oder andere Mal nicht auf unserer Seite gewesen ist", sagte ÖFB-Teamchef Patrick Haidbauer.