Naschenweng macht den Deckel drauf: Österreich bezwingt Nordirland

Die Österreicherinnen bezwangen am Montagabend Nordirland, sorgten aber erst kurz vor Schluss für Klarheit. Lange Zeit scheiterten die ÖFB-Frauen am zweiten Treffer, ehe Jokerin Naschenweng einen Konter vollendete.

Österreich setzte nach der Niederlage im Auftaktspiel gegen England auf drei frische Spielerinnen in der Startelf: Trainerin Irene Fuhrmann ersetzte Naschenweng, Wienroither (Corona) und Feiersinger durch Hickelsberger-Füller, Schiechtl und Höbinger.

Gegen die Nordirinnen gingen die ÖFB-Damen als Favoritinnen in die Partie und spielten recht überlegen auf. Nordirland konnte sich über weite Strecken kaum aus der eigenen Hälfte befreien und strahlte im Spiel nach vorne keinerlei Gefahr aus. Deshalb erspielten sich die Österreicherinnen die erste Großchance durch die Hoffenheimerin Billa, die am Außennetz scheiterte (10.). Besser machte es dann Schiechtl, die nach einem Freistoß vom rechten Strafraumeck am Fünfer frei zum Abschluss kam und die Kugel über die Linie drückte (19.).

Bis zum Seitenwechsel kreierte Österreich nur eine weitere Chance, doch Burns lenkte Dunsts Schlenzer dank einer Flugeinlage an den Querbalken (42.). Somit ging die ereignislose erste Hälfte mit einer knappen Führung zu Ende.

Burns Patzer bleibt unbestraft

Der zweite Durchgang startete recht verhalten und Österreich ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen. In der 65. Spielminute lieferte Dunst den ersten Aufreger in Hälfte zwei und prüfte Burns mit einem Fernschuss. Die nordirische Torhüterin ließ den Ball durch die Finger rutschen, von da aus segelte er aber über das Gehäuse.

Erst kurz vor Schluss sorgte Österreich für Klarheit: Jokerin Naschweng vollendete eine Konter zur Vorentscheidung (88.). Damit wahrt Österreich die Chance auf das Viertelfinale und sammelt drei Zähler, während Nordirland den letzten Platz belegt.