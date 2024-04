Bei der ÖFB-Elf stechen viele bekannten Namen aus der deutschen Bundesliga heraus: In Dunst, Kirchberger, Hanshaw (alle Frankfurt), Degen (Köln), Purtscheller (Essen) und Campbell (Freiburg) beginnen gleich sechs aktuelle Deutschland-Legionärinnen. Auch die anderen Spielerinnen in der Startelf haben bereits in der Bundesliga Erfahrungen gesammelt. In Naschenweng und Zadrazil fehlen zudem zwei Spielerinnen von Tabellenführer Bayern verletzt.