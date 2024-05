ÖFB-Teamchefin Fuhrmann spricht von "neuem Zeitalter im österreichischen Frauenfußball"

Im Lager der Österreicherinnen herrschte nach der Niederlage gegen Frankreich auch viel Stolz und Freude - der Grund waren die zahlreich erschienen Zuschauer. Mit 10.051 Anhänger kamen so viele Fans in den Viola Park wie in keinem anderen Heimspiel der ÖFB-Frauen zuvor. Der alte Rekord wurde mehr als verdoppelt.

Nach dem 1:1 beim Nations-League-Auftakt gegen Norwegen musste die österreichische Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich bestehen. Die Französinnen erwischten in Wien zwar einen Traumauftakt und erzielten schon in der fünften Minute den Führungstreffer, die ÖFB-Frauen ließen sich aber nicht hängen und boten dem Weltranglisten-Fünften bis zum Schluss Paroli. Am Ende stand eine knappe 0:1-Niederlage, die der Fuhrmann-Elf zeigte, dass man auch mit den Top-Nationen mithalten kann. Vorallem die beeindruckende Kulisse mit 10.051 Zuschauern ließ die Niederlage nicht ganz so bitter ausfallen.

"Zunächst muss ich einmal sagen, dass die Stimmung heute wirklich unglaublich war. In Wien vor so einer Kulisse aufzutreten, freut mich extrem für das ganze Team. Danke an ganz Österreich und jeden einzelnen Fan, der heute hier ins Stadion gekommen ist. Das war ein Gänsehauterlebnis“, bedankte sich Torfrau Manuela Zinsberger für die Unterstützung.

Für Verena Hanshaw war es ein ganz besonderes Spiel, die 29-Jährige absolvierte gegen Frankreich ihr 100. Länderspiel. Damit zog sie als erst sechste Österreicherin in den "Hunderterklub" ein. "Ein emotionales Spiel für mich und ein Highlight, dass ich mein 100. Länderspiel bei diesem Rekordmatch machen durfte. Dieses Spiel bekommt ganz weit oben einen Platz in meiner bisherigen Karriere. Die Stimmung hat unglaublich gut getan, wir haben sehr lange auf so ein Spiel in Österreich gewartet. Ich denke, es war für alle ein großer Schritt und ein Highlight. Wir haben uns gerade nach der guten zweiten Hälfte den Ausgleich verdient gehabt. Es ist schade, dass uns das nicht gelungen ist“ , blickte Hanshaw mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Partie zurück.

Auch Teamchefin Irene Fuhrmann betonte die Bedeutung dieses Spiels aufgrund des neuen Zuschauerrekordes. "Es war ein historischer Abend für uns, heute ist ein neues Zeitalter im österreichischen Frauenfußball angebrochen. Ein großes Danke an alle Fans für den tollen Support. Es tut natürlich weh, dass wir heute zumindest nicht einen Punkt mitnehmen konnten. Frankreich ist eines der besten Teams Europas oder sogar der Welt und dennoch haben wir phasenweise gezeigt, dass wir in der Lage sind, dieses Team zu fordern. Das muss uns Mut und Selbstvertrauen geben. Es zeigt, dass wir einiges erreichen können, wenn möglichst alle fit sind.“

Für die ÖFB-Frauen geht es am 27. Oktober weiter. Im dritten Spiel der Nations League treffen die Österreicherinnen zu Hause auf Portugal.