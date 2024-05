Verena Aschauer-Hanshaw: Als sechste Österreicherin in den Hunderter-Club

5. Laura Feiersinger (106 Länderspiele)

In der Vater-Sohn-Wertung an ÖFB-Länderspielen haben unlängst Marcel (73) und Herfried Sabitzer (6) die Führung übernommen, gegen die Feiersingers sind sie allerdings chancenlos. Mit bisher 106 Länderspielen hat Laura, die jetzt für AS Rom spielt, die 46 ihres Vaters Wolfgang schon längst übertroffen. GEPA pictures