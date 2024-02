ÖFB-Legionär Grbic von Lorient nach Luzern verliehen

In Lorient spielt ÖFB-Stürmer Adrian Grbic keine Rolle mehr, nun soll er in Luzern seinen "hervorragenden Torriecher" unter Beweis stellen.

Adrian Grbic spielt zumindest bis Saisonende in der Schweizer Liga für den FC Luzern. Der Angreifer wurde vom Tabellenvierten der Super League bis Saisonende vom französischen Erstligisten FC Lorient ausgeliehen. Danach besitzt Luzern auch eine Kaufoption auf den 27-Jährigen, wie der Klub am Montag bekannt gab. Grbic spielte bei Lorient überhaupt keine Rolle mehr, in der laufenden Saison kam er für die Franzosen nur in einem Spiel zum Einsatz.

"Adrian Grbic hat sich in der Vergangenheit durch seinen hervorragenden Torriecher ausgezeichnet und bringt zudem die nötige Mentalität auf den Platz. Wir freuen uns, ihn nun endlich bei uns zu haben und sind überzeugt davon, dass er uns sportlich weiterhelfen wird", sagte Luzerns Sportdirektor Remo Meyer über den neunfachen österreichischen Nationalspieler (vier Tore).

Grbic war von Lorient in den vergangenen Saisonen bereits in die Niederlande zu Vitesse Arnheim und in die zweite französische Liga zu Valenciennes verliehen gewesen.