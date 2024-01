ÖFB-Legionär Antonitsch verlässt Elversberg

Nico Antonitsch und der deutsche Zweitligist SV Elversberg gehen nach einem Jahr schon wieder getrennte Wege. Der Vertrag mit dem 32-jährigen Österreicher, der ursprünglich noch bis Ende der Saison gültig gewesen wäre, wurde in beiderseitigem Vernehmen vorzeitig aufgelöst. Einen neuen Klub hat der Routinier aber bereits gefunden.

Für ÖFB-Legionär Nico Antonitsch endet das Kapitel beim deutschen Zweitligisten SV Elversberg bereits nach einem Jahr wieder. Wie der Klub aus dem Saarland bekanntgibt, wurde der Vertrag mit dem 32-jährigen Abwehrspieler in beiderseitigem Vernehmen vorzeitig aufgelöst. Ursprünglich wäre das Arbeitspapier des gebürtigen Wieners noch bis zum Ende der aktuellen Saison gelaufen. Für Elversberg kam Antonitsch in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, in der aktuellen Saison stand er nur dreimal in der 2. Bundesliga auf dem Platz.

Elversberg-Sportvorstand Ole Book sagt zum Abschied des Österreichers: "Wir sind Nico sehr dankbar für die Leistungen, die er im vergangenen Jahr erbracht hat, aber darüber hinaus auch für sein Auftreten insbesondere in dieser Saison, in der er weniger zum Zug kam. Nico hat jederzeit sehr teamdienlich und mit vollem Einsatz agiert, die Motivation innerhalb der Mannschaft hochgehalten und sich damit vorbildlich verhalten. Wir sind uns sicher, dass er auf seinem weiteren Weg erfolgreich sein wird, und wünschen ihm dabei sportlich und persönlich das Beste."

Nur wenig später gab der israelische Erstligist Hapoel Petah Tikva die Verpflichtung des erfahrenen Defensivspielers bekannt, der sich bis zum Ende der Saison dem Tabellenzwölften der Ligat ha'Al anschließt. Vor seiner Zeit in Elversberg stand der 32-Jährige vier Jahre für den FC Ingolstadt auf dem Feld und absolvierte dabei 80 Pflichtspiele für die Mannschaft aus Bayern. Auch beim FSV Zwickau zählte Antonitsch von 2017 bis 2019 zum Stammpersonal. In seiner österreichischen Heimat war er für die SV Ried, den SV Horn, den Kapfenberger SV und Union St. Florian im Einsatz.