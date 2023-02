Oberschenkel-Verletzung: Mbappé verpasst Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern

Paris Saint-Germain muss rund drei Wochen auf Kylian Mbappé verzichten - und damit auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München.

Beim 3:1-Pflichtsieg in Montpellier musste Kylian Mbappé nach einem Zweikampf Mitte der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden. Zuvor hatte sich der 24-Jährige, der in der Anfangsphase zweimal vom Elfmeterpunkt verschossen hatte, sich an den linken Oberschenkel gegriffen. Wie PSG nun mitteilte, hat der Vize-Weltmeister eine Muskelverletzung erlitten und wird rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Damit verpasst Mbappé auch das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern in der Champions League, das am 14. Februar in der französischen Hauptstadt steigt (Rückspiel am 8. März). Darüber hinaus steht er seinem Team in den Liga-Begegnungen gegen Toulouse, in Monaco und gegen Lille wohl nicht zur Verfügung. Auch das Pokal-Achtelfinale in Marseille am 8. Februar muss PSG ohne den schnellen Angreifer bewältigen.

Auch Sorgen um Ramos

Unklar ist indes auch noch, ob Sergio Ramos länger ausfallen wird. Der Verteidiger war ebenfalls noch vor der Pause ausgewechselt worden und hatte über Schwindel geklagt. Laut PSG wird der Spanier weiter untersucht.