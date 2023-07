Oberdorf ist fest eingeplant: "Sie wird uns helfen"

Die Personalsorgen im Lager der deutschen Nationalelf entspannen sich. Vor allem die Rückkehr von Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf scheint perfekt in den Spielplan zu passen.

Von der WM aus Australien berichtet Jim Decker

In Melbourne hatte Lena Oberdorf noch zuschauen müssen. "Spaß" habe das angesichts des 6:0-Auftaktsieges gegen Marokko gemacht, sagte die deutsche Nationalspielerin, stellte aber auch sofort über ihren Bankplatz klar: "Da werde ich mich trotzdem nicht dran gewöhnen."

Eine Muskelverletzung im Oberschenkel hatte die 21-Jährige zuletzt gestoppt. Die erste Partie zu verpassen wurmte Oberdorf, war aber wohl eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme. Am Donnerstagmorgen australischer Zeit konnte sie im erstenTeamtraining nach der Rückkehr nun wieder voll mitmischen, ebenso die leicht am Knie lädierte Sjoeke Nüsken. Dafür mussten Sydney Lohmann, die sich die Adduktoren gezerrt hat, und Jule Brand, die Rückenbeschwerden plagen, kürzertreten. Schlimm sollen die Blessuren aber nicht sein.

Oberdorf ist im Zentrum unersetzbar

Die Personalsorgen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lösen sich damit langsam aber sicher in Luft auf. Auch Innenverteidigerin Marina Hegering hat ihre Fersenprellung offenbar überwunden und macht den Großteil der Einheiten wieder mit. Oberdorf dürfte für das Duell mit Kolumbien am Sonntag in Sydney (11.30 MESZ, LIVE! bei kicker) fest eingeplant sein. Gut möglich, dass es auch bei Hegering wieder reicht.

Wie unersetzbar Oberdorf ist, war gegen Marokko an der taktischen Formation abzulesen. In der Regel übernimmt die überwiegend defensiv orientierte Oberdorf die Rolle als alleinige defensive Mittelfeldspielerin hinter zwei Achterinnen. Ohne die Wolfsburgerin aber stellte Voss-Tecklenburg mit Melanie Leupolz und Sara Däbritz zwei Sechserinnen auf, davor agierte Lina Magull offensiver ausgerichtet. Das funktionierte gut, allerdings war Marokko auch eher kein Maßstab für das Niveau im Turnier.

Eine Spielerin, wie gemalt für das nächste Duell

"Obi zeichnet die Zweikämpfstärke aus und diese Robustheit. Deswegen habe ich sie lieber in meinem Team als bei den Gegnern", sagt etwa Klara Bühl, die als Spielerin des FC Bayern schon gegen Oberdorf antreten musste. Die Qualitäten der 38-maligen Nationalspielerin wirken wie gemalt für Kolumbien, das vor allem wegen seiner Spielhärte gefürchtet ist. "Klar wird sie uns helfen im nächsten Spiel", glaubt auch Bühl. "Wir sind unglaublich froh, dass sie zurück beim Team ist."