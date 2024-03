Rangers schlagen Devils erneut - Rempes Check sorgt für Unmut

Die New York Rangers haben auch das dritte Duell mit dem Nachbarn New Jersey Devils in dieser Saison gewonnen und ihre Führungsposition in der Metropolitan Division untermauert. Ihr "Bad Boy" sorgte einmal mehr für Aufsehen.

Mit 3:1 ging der Lokalvergleich zwischen Rangers und Devils an die gastgebenden Broadway Blueshirts, die damit auch den dritten Saison-Vergleich für sich entschieden. Der Erfolg im Madison Square Garden lässt das Punktekonto der Rangers auf 88 Zähler anwachsen - Platz eins in der Metropolitan Division vor dem anstehenden Topduell beim Zweiten Carolina Hurricanes (84) am Dienstag. Die Devils liegen mit 66 Punkten weit zurück.

Mika Zibanejad stellte im zweiten Abschnitt mit seinem Tor zum 1:0 die Weichen für die Rangers (33.). Erik Gustafsson erhöhte mit einem verdeckten Distanzschuss kurz vor Ende des Mitteldrittels auf 2:0 (40.). Als alles entschieden schien, sorgten die Devils in 6-5-Überzahl durch Simon Nemec (58.) kurz für Spannung, ehe Vincent Trocheck mit einem Empty-Netter zum 3:1 alles klar machte (59.).

"Bad Boy" Rempe fällt erneut auf - Quick holt Hasek ein

Für Diskussionen sorgte einmal mehr Rangers-Rookie Matt Rempe, der durch einen Ellbogen-Check gegen den Kopf von Devils-Verteidiger Jonas Siegenthaler für ungute Stimmung sorgte und eine Major Penalty sowie als Konsequenz die Ejection kassierte. "Ich denke, da gibt es durchaus die Absicht, den Gegner zu verletzen", monierte Devils-Interimscoach Travis Green. Die Devils fordern eine Suspendierung des großgewachsenen "Bad Boys", der in seinen bislang zehn NHL-Einsätzen schon mehrere Kämpfe initiierte und zahlreiche Strafen kassierte.

In trockenen Tüchern war mit dem Erfolg auch der 389. NHL-Sieg für Rangers-Goalie Jonathan Quick (19 Saves), der damit mit Torhüter-Legende Dominik Hasek als nun ebenfalls 16. in der Allzeit-Bestenliste gleichzog. Noch zwei Siege, dann schnappt sich Quick mit Ryan Miller auch den besten US-Torhüter in dieser Kategorie. Für die Devils hielt Kaapo Kahkonen bei seinem Debüt 23 Schüsse des Gegners. Der Finne war am Freitag von den San Jose Sharks in den Osten getradet worden. Sein Team ist nach der Niederlage nun sechs Punkte von einem Playoff-Spot entfernt.

Shutouts für Hellebuyck und Rittich

Die weiteren Sieger am Montag hießen Winnipeg Jets, Los Angeles Kings und St. Louis Blues. Die Jets bezwangen die Washington Capitals (69 Punkte) mit 3:0 und schenkten ihrem Goalie Connor Hellebuyck (23 Saves) den vierten Shutout der Saison. Die Kanadier (87) unterstrichen ihre gute Form mit dem elften Sieg in den vergangenen 15 Partien.

David Rittich hielt gar 26 Schüsse beim 3:0 der Kings (77) über die New York Islanders (72), die damit nach sechs Siegen in Serie erstmals wieder verloren. Für Rittich war es der zweite Shutout in dieser Saison und der sechste insgesamt.

Die Blues (69) siegten hoch mit 5:1 bei den Boston Bruins (91). Kasperi Kapanen stellte im TD Garden mit einem Tor und zwei Assists die Weichen, Joel Hofer parierte 36 Versuche der Hausherren.