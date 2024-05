Goodrow entscheidet Overtime-Krimi für die Rangers

Die New York Rangers haben die Halbfinale-Serie in der NHL gegen die Florida Panthers in einem Overtime-Krimi ausgeglichen. Barclay Goodrow war dabei der Matchwinner.

Die New York Rangers haben das zweite Spiel der Halbfinalserie gegen die Florida Panthers gewonnen und die Best-of-Seven-Serie zum 1:1 ausgeglichen. Am Freitag (Ortszeit) fuhren die Rangers einen 2:1 (1:1, 0:0, 0:0)-Heimerfolg nach Verlängerung ein, nachdem sie das Auftaktspiel der Serie zuhause mit 0:3 verloren hatten.

Rangers-Angreifer Barclay Goodrow traf in der 14. Minute der Verlängerung zum Sieg. Damit hat Goodrow in den Playoffs viermal getroffen und genauso viele Tore wie in der gesamten Hauptrunde erzielt. Im ersten Drittel waren die Gastgeber dank Vincent Trocheck bereits nach vier Minuten in Führung gegangen, zum Ende des Anfangsabschnitts glichen die Panthers durch Carter Verhaeghe aus.

"Ich denke, es war ein ziemlich umkämpftes Spiel mit beiden Seiten", sagte New Yorks Trainer Peter Laviolette. "Unser Spiel hat mir besser gefallen, und wir haben am Ende ein wichtiges Tor in der Verlängerung erzielt. Man fühlt sich auf jeden Fall besser, wenn man gegen Florida 1:1 spielt, als wenn man 0:2 verliert, und deshalb war es ein wichtiger Sieg für uns."

Die Halbfinalserie wechselt nun nach Sunrise, dort bestreiten die Florida Panthers zwei Heimspiele, das erste davon am Dienstag (Ortszeit).

Im Endspiel des Westens kämpfen die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl und die Dallas Stars um den Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Den Auftakt entschieden die Kanadier am Donnerstag mit 3:2 für sich. Spiel zwei geht in der Nacht zu Sonntag (2.00 Uhr) in Dallas über die Bühne.