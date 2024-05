Rangers zittern plötzlich - Wirbel um Avalanche-Torjäger Nichushkin

Die New York Rangers vergeben den nächsten Matchball, die Dallas Stars erarbeiten sich zwei - kurz nachdem die Colorado Avalanche eine Schock-Nachricht erhalten hat. Die NHL Playoffs am Dienstagmorgen.

Sie spazierten förmlich durch die Regular Season und starteten in die Playoffs mit sieben Siegen am Stück. Doch jetzt zittern die New York Rangers plötzlich - zumindest ein bisschen: Nach anfänglicher 3:0-Führung in der Best-of-seven Serie gegen die Carolina Hurricanes steht es auf einmal nur noch 3:2. In der Nacht auf Dienstag (MESZ) vergaben die Rangers auch ihren zweiten Matchball.

Zwar gingen sie dank Jake Trouba (27.) mit einer 1:0-Führung ins letzte Drittel, dort jedoch wendeten die Hurricanes das drohende Playoff-Aus mit vier Treffern - aus zehn Abschlüssen - erfolgreich ab: Jordan Staal (44.), Evgeny Kuznetsov (47.), Jordan Martinook (50.) und Martin Necas (57.) sorgten für lange Gesichter im Madison Square Garden, in dem in der diesjährigen Postseason noch kein Team gewonnen hatte. Für Spiel 6 zieht die Serie wieder nach Raleigh um. Bei den Rangers war diesmal auch Angreifer Mika Zibanejad kein Faktor, der in allen acht bisherigen Playoff-Partien gepunktet hatte.

Matchbälle für Dallas - Nichushkin für sechs Monate gesperrt

Ob die Dallas Stars kaltschnäuziger mit ihren Matchbällen umgehen? Die Texaner erarbeiteten sich ihre ersten beiden gegen die Colorado Avalanche mit einem 5:1-Auswärtssieg und stehen damit kurz vor dem Einzug in die Stanley Cup Semifinals. Wyatt Johnston war mit einem Doppelpack zum 2:0 (16./26.) und einem Assists der überragende Mann der Gäste, die die Hauptrunde als beste Mannschaft im Westen abgeschlossen hatten.

Thema des Tages war aber ein Akteur der Avalanche: Torjäger Valeri Nichushkin, der die Hauptrunde mit persönlichen Bestwerten bei Treffern (28) und Scorerpunkten (53) beendet hatte und in den Playoffs bisher gemeinsam mit Leon Draisaitls Oilers-Teamkollege Zach Hyman am torhungrigsten war (9 Treffer), wurde von der Liga für mindestens ein halbes Jahr ohne Gehalt gesperrt.

Demnach wurde der 29-jährige Russe in das Player Assistance Program, ein Hilfsprogramm für Spieler zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch und psychischen Problemen, aufgenommen. Einen Grund nannte die Liga nicht. Allerdings fehlt Nichushkin Colorado bereits zum dritten Mal binnen 13 Monaten. Auch beim letzten Mal war die Aufnahme in das Programm erfolgt.