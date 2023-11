Furiose Rangers nutzen Bruins-"Pannen" aus - Klatsche für Peterka

Die Boston Bruins sind nicht länger die Nummer 1, Meister Las Vegas verlernt das Toreschießen, und JJ Peterkas Sabres gehen bei den Devils frühzeitig unter. Die NHL am Sonntagmorgen.

Gerade hatten sie schon wieder neue Bestmarken aufgestellt, doch rund um Thanksgiving erleben die Boston Bruins ein seltenes Tief. Durch die 4:7-Niederlage im Spitzenspiel bei den New York Rangers hat der "Presidents' Trophy"-Gewinner der Vorsaison nicht nur erstmals in dieser Saison zweimal in Serie verloren - die Bruins führen auch nicht länger die NHL an.

Stattdessen sind die Rangers neuer Spitzenreiter, für die Chris Kreider mit zwei Toren und einer Vorlage besonders auftrumpfte. Auch Artemi Panarin, der sechstbeste Scorer der Liga, punktete dreifach (1/2). Man sei offensiv "nicht bereit" gewesen zu arbeiten und habe sich defensiv "Pannen" erlaubt, fällte Bruins-Erfolgscoach Jim Montgomery einen Tag nach dem 2:5 gegen Detroit Red Wings ein hartes Urteil. 40 Torschüsse erlaubten seine Schützlinge den Rangers, sieben davon ließ Goalie Linus Ullmark passieren.

Nach dem torreichen Topduell in New York hatten die Vegas Golden Knights die Chance, mit einem Pflichtsieg gegen die Arizona Coyotes zum punktbesten Team der Liga aufzusteigen. Stattdessen unterlag der Meister mit 0:2 und blieb damit - trotz 34 Abschlüssen - zum zweiten Mal in den letzten drei Spielen torlos. Die eiskalten Coyotes, für die Clayton Keller und Lawson Crouse trafen, feierten nach zuletzt drei Niederlagen einen echten Auswärtscoup.

Peterka-Assist viel zu wenig - Sharks gewinnen ausnahmsweise

Derweil ging für die Buffalo Sabres der erste Auftritt einer Vier-Spiele-Auswärtstour deutlich verloren. Bei den zuvor ziemlich formschwachen New Jersey Devils wurden die Gäste in einem miserablen ersten Drittel förmlich überrannt - 3:18 Schüsse, 0:4 Tore. Eine Aufholjagd blieb aus, die Sabres, für die JJ Peterka immerhin seinen achten Assist sammelte, kassierten eine 2:7-Klatsche. Umjubelter Rückkehrer bei den Devils: Kapitän Nico Hischier, der nach elf verletzungsbedingt verpassten Spielen ein Tor und eine Vorlage beisteuerte.

Die San Jose Sharks um Nico Sturm (13:01 Eiszeit) fuhren beim 4:3 gegen die Vancouver Canucks einen seltenen Sieg ein, bleiben aber NHL-Schlusslicht mit zehn Punkten. Kurios wenig war indes beim Duell der New York Islanders gegen die Philadelphia Flyers vor den Toren los. 0:1 hieß es - nach Penaltyschießen, in dem Flyers-Torwart Samuel Errson auch noch viermal parierte.