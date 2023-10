Nur Peterka trifft: Deutsche Profis ohne Erfolgserlebnis

Lange Gesichter bei den deutschen NHL-Profis. Auch in der Nacht zum Freitag blieben Grubauer & Co. ohne Erfolgserlebnis. Ein Überblick.

Es bleibt dabei: Nur Lukas Reichel kann bislang von sich behaupten, in dieser noch jungen NHL-Saison einen Sieg eingefahren zu haben. Der Jungprofi der Chicago Blackhawks hatte gleich zum Auftakt mit 4:2 gegen die Pittsburgh Penguins gewonnen. Alle anderen deutschen Spieler in Nordamerikas Eishockey-Beletage warten noch.

Weitere Versuche schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit fehl. Positiver Aspekt vorne weg: JJ Peterka traf für die Buffalo Sabres im Heimspiel gegen die New York Rangers ins Netz.

Kurz vor Ende des Mittelabschnitts ließ der 21-jährige Münchner die Säbel durch sein Tor zum 1:3 hoffen (39.). Es sollte der einzige Hoffnungsschimmer bleiben, Buffalo unterlag den "Broadway Blueshirts" um Chris Kreider (zwei Tore, ein Assist) am Ende mit 1:5. Auch, weil Gäste-Goalie Igor Shesterkin 23 Schüsse parierte und den 100. Sieg in der NHL feiern durfte.

Top-Verteidiger Moritz Seider zog mit den Detroit Red Wings im ersten Saisonspiel mit 3:4 bei den New Jersey Devils den Kürzeren. Der Ex-Mannheimer (drei Schüsse) blieb ohne Scorerpunkt und stand bei zwei Toren der Devils auf dem Eis.

Detroit führte durch Daniel Sprong in diesem Duell mit 1:0 und kam in der 51. Minute in Überzahl durch Flügelstürmer Alex DeBrincat zum 2:2-Ausgleich. In der Crunchtime hatten die Hausherren dann jedoch die Nase vorn. Dougie Hamilton stellte in der 56. Minute mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 die Weichen auf Sieg.

Grubauer hält 32 Schüsse

Philipp Grubauer ging ebenfalls als Verlierer vom Eis, und das schon zum zweiten Mal in dieser Spielzeit. Der Torwart der Seattle Kraken verlor in Nashville mit 0:3. Sein Gegenüber Jusse Saros behielt bei 23 Saves eine weiße Weste. Grubauer selbst hielt 32 der 34 auf ihn abgegebenen Schüsse und war beim Empty-Netter von Juuso Parssinen (59.) schon nicht mehr auf dem Eis.

Last but not least: Auch Nico Sturm, in gut 14 Minuten ohne Torschuss, konnte keinen Erfolg feiern und verlor mit seinen San Jose Sharks 1:4 gegen die Vegas Golden Knights, den amtierender Meister in der NHL.

Zur Erinnerung: Auch Stürmerstar Leon Draisaitl, Torschütze bei einer derben 1:8-Klatsche seiner Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks, und Tim Stützle, Treffer beim 3:5 mit den Ottawa Senators bei den Carolina Hurricanes, waren zuletzt mit langen Gesichtern vom Eis gefahren.