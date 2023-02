Nur Kurztrip nach Utah: Westbrook vor Wechsel zu den Clippers

Russell Westbrook steht kurz vor einem Wechsel zu NBA-Titelkandidat Los Angeles Clippers - und damit vor einer schnellen Rückkehr an den Sunset Boulevard.

Dies verriet sein Berater dem TV-Sender ESPN. Demnach stehe Westbrook kurz davor, die Freigabe seines aktuellen Klubs, den Utah Jazz, für einen Wechsel zu erhalten.

Der neunmal in ein All-Star-Team berufene Westbrook war erst vor wenigen Tagen in einem Blockbuster-Trade von Clippers-Stadtrivale Los Angeles Lakers zu den Jazz gewechselt, nachdem der 34 Jahre alte Point Guard bei den Lakers nie wirklich hatte überzeugen können.

Wiedersehen mit "PG"

Nach der Pause rund um das All-Star-Game starten die Clippers am Freitag (Ortszeit) gegen die Sacramento Kings zurück in den regulären Spielbetrieb. Im Gegensatz zum Stadtrivalen, der aktuell nur Drittletzter im Westen ist (27:32), rangieren die Clippers in der Conference mit positiver Bilanz auf dem vierten Platz (33:28). Ihre Superstars heißen Kawhi Leonard und Paul George. Mit "PG" spielte Westbrook einst bei den Oklahoma City Thunder an einer Seite.