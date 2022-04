Nur Knieprellung: Glück für Sechziger Deichmann

Mittelfeldspieler Yannick Deichmann wurde in der Schlussphase beim Auswärtsspiel im Breisgau verletzungsbedingt ausgewechselt. Einem Einsatz am Wochenende gegen Osnabrück soll aber nichts im Wege stehen.

Am heutigen Training konnte Yannick Deichmann, der bisher 30 von 33 möglichen Einsätzen absolvierte, nicht teilnehmen. Chefcoach Michael Köllner gab bei "dieblaue24" ein Update zu der Verletzung seines Stammspielers.

Demnach habe Deichmann eine Knieprellung erhalten und soll am Donnerstag wieder in das Training einsteigen können. Auf eine MRT-Untersuchung sei verzichtet worden, da die Bänder stabil wirkten. "Wir gehen aber davon aus, dass Yannick am Wochenende gegen Osnabrück wieder zur Verfügung steht", so der 1860-Trainer.

Leichte Muskelprobleme bei Morgalla

Köllner äußerte sich auch zu U-18-Nationalspieler Leandro Morgalla: "Er hatte leichte Muskelprobleme. Wir wollten kein Risiko eingehen. Leo wird am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren." Nachdem dieser beim Unentschieden gegen Saarbrücken ein starkes Spiel abgeliefert hatte (Berufung in die Elf des Tages), fehlte der Verteidiger in Freiburg.

Am Wochenende wird indes Chefcoach Köllner selbst fehlen. Dieser sah gegen Freiburg seine vierte Gelbe Karte und ist gegen Osnabrück gesperrt.

