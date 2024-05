Nur ein HFC-Spieler hat Regionalliga-Vertrag - Positive Signale von Nietfeld und Reisinger

Der seit Samstag feststehende Abstieg ist für den Halleschen FC eine Zäsur. Dem Drittliga-Dino, der die Liga nach zwölf Jahren gen Regionalliga verlässt, steht ein Neustart im Sommer bevor.

Zwar bietet der vom HFC geplante Etat von 4 bis 4,5 Millionen Euro für Regionalligaverhältnisse gute Rahmenbedingungen, doch der neue Sportchef Daniel Meyer muss eine gänzlich neue Mannschaft für die Rückkehr in die 3. Liga aufbauen - aus dem aktuellen Kader besitzt lediglich Verteidiger Lucas Halangk einen gültigen Vertrag für die Regionalliga, für die ein namentlich noch nicht genannter Jugendspieler in den Kader aufrücken soll.

Nietfeld: HFC-Verbleib "auf jeden Fall eine Option"

Noch in dieser Woche finden Gespräche beim HFC statt, der versucht, Identifikationsfiguren wie Jonas Nietfeld, Niklas Kreuzer oder Niklas Landgraf zu halten. "Beim HFC zu bleiben, ist auf jeden Fall eine Option", sendete Nietfeld bei der Mitteldeutschen Zeitung positive Signale, die er allerdings auch an die Saisonziele der Hallenser knüpfte, Stichwort Wiederaufstieg: "Wenn ich das mache, soll es nur in eine Richtung gehen, das ist mein Anspruch."

"Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir Angebote machen", warnt Meyer, der angesichts der finanziellen Unterschiede zwischen 3. und 4. Liga deutlich macht: "Das wird den Spielern richtig wehtun." Die Gehälter werden sich wohl mindestens halbieren. "Ich habe von den Spielern vernommen, dass sie das gerne schnell geklärt hätten", versprüht Meyer aber Zuversicht, bald personellen Erfolg verkünden zu können.

Reisinger wünscht sich schnellstmöglich Klarheit

Für Planungssicherheit könnte die Entscheidung auf der Trainerbank sorgen. Mit Stefan Reisinger möchte der HFC weiterarbeiten. "Ich kann mir alles vorstellen", stellte der Trainer gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung klar. "Ich habe allerdings auch selbst Vorstellungen, einen Karriereplan. Es muss schnellstmöglich Klarheit geben, damit jeder planen kann."

Der HFC der Zukunft soll eine Mischung darstellen. "Wir brauchen Jungs, die wissen, wie die Regionalliga Nordost funktioniert, uns Stabilität bringen. Wir wollen Spieler entwickeln und welche holen, die den Durchbruch bisher nicht geschafft haben", skizziert Meyer die Pläne. Ein Kandidat für eine Rückkehr ist Niklas Kastenhofer (25). Das HFC-Eigengewächs ist mit dem VfB Lübeck ebenfalls abgestiegen.

DFB-Pokal-Einzug würde Budget erweitern

Das finanzielle Budget erweitern würde die Qualifikation für den DFB-Pokal. Nach einem 2:0 gegen den VfL Halle 96 am Dienstag steht der HFC im Landespokalfinale. Gegen Oberligist Germania Halberstadt ist er am 25. Mai im eigenen Stadion klarer Favorit.