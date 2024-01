Nun doch: Batista Meier im Dynamo-Trainingslager angekommen

Die Beziehung zwischen Oliver Batista Meier und Dynamo Dresden ist kompliziert. Nun ist der Winter-Rückkehrer aber doch im Trainingslager des Drittligisten angekommen.

Oliver Batista Meier ist am Sonntag nun doch nach Belek gereist, um am Trainingslager der SG Dynamo teilzunehmen. Am Mittwoch war die Mannschaft noch ohne den von seiner Leihe nach Verl zurückgeholten Offensivspieler Richtung Türkei abgehoben, "OBM" blieb offiziell wegen eines Infekts fern.

An der grundsätzlichen Ausgangslage dürfte Batista Meiers Nachkommen allerdings erstmal nichts ändern. Es scheint äußerst unwahrscheinlich, dass Spieler und Verein in der restlichen Saison gemeinsam um den Zweitliga-Aufstieg kämpfen. Vielmehr könnte der gebürtige Kaiserslauterer, der in dieser Saison mit neun Toren und zehn Vorlagen in der 3. Liga auftrumpfte, den Verein schon in diesem Winter Richtung Unterhaus wieder verlassen. Zuletzt wurden der HSV und der SC Paderborn, der sich womöglich auf einen Weggang von Florent Muslija zum SC Freiburg vorbereiten muss, als Interessenten genannt.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Dynamo weiterhin nach einem torgefährlichen Offensivakteur sucht.