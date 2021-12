Novum im deutschen Profifußball: Partie in Duisburg nach Rassismus-Eklat abgebrochen

Erstmals ist in Deutschland mit der Drittligapartie des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück ein Spiel der oberen drei Profiligen nach einem rassistischen Vorfall abgebrochen worden.

Die Anfeindungen galten mutmaßlich dem Osnabrücker Angreifer Aaron Opoku. Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach daraufhin in der 35. Minute zunächst die Partie. Nach rund einer Dreiviertelstunde wurde das Match dann offiziell abgebrochen.

Referee Winter: "Es gab Affenlaute von der Tribüne"

"Es gab einen Eckstoß für den VfL Osnabrück und dann Affenlaute von der Tribüne", sagte der Unparteiische Winter bei MagentaSport. "Das hat er sofort wahrgenommen und auch der Assistent. Beide haben mir den Vorgang geschildert." Das sei etwas, "wo wir sehr sensibel sind und auch direkt reagieren", sagte der Unparteiische. "Ich habe versucht, mich direkt um ihn zu kümmern und habe gesehen, wie schockiert er war."

Wir haben nur die Chance, um Entschuldigung zu bitten. Wir haben mehr als Verständnis dafür. Das ist ein Tiefpunkt in unserer Vereinsgeschichte. MSV-Pressesprecher Martin Haltermann

"Die Partie ist vollkommen zurecht unterbrochen worden", sagte MSV-Pressesprecher Martin Haltermann am Mikrofon von MagentaSport. Haltermann entschuldigte sich im Namen der gesamten MSV-Familie und bei dem betroffenen Spieler. MSV-Präsident Ingo Wald zeigte sich "entsetzt" über die Worte, die gefallen sind. Haltermann bestätigte zudem, dass der der rassistischen Ausfälle beschuldigte Zuschauer schnell mit Hilfe anderer Fans identifiziert werden konnte

Nach dem Vorfall positionierten sich die Fans beider Lager verbal gegen Rassismus und stimmten unter anderem "Nazis raus" an. Über die Stadionlautsprecher wurde der Song "Schrei nach Liebe" von der Band "Die Ärzte" gespielt.

Auch MSV-Akteur Kwadwo soll rassistisch beleidigt worden sein

"So etwas dürfen wir nicht akzeptieren. Aaron ist fertig und war nicht mehr in der Lage zu spielen", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling. Der Klub wollte mit dem Verzicht auf ein Weiterspielen auch dokumentieren, "dass wir das nicht akzeptieren". Für Haltermann war die Entscheidung des VfL "absolut nachvollziehbar". Wie Welling weiter ausführte, soll im Zuge der ursprünglichen Diskussionen am Seitenrand auch Duisburgs Leroy Kwadwo rassistisch beleidigt worden sein.

Wir müssen auch dankbar sein, für viele Fans des MSV, die so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Der MSV hat durch seine Fans den Täter oder die Täterin identifiziert. VfL-Geschäftsführer Welling

Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand es zwischen den beiden Traditionsmannschaften noch 0:0. Allerdings war der MSV besser in der Partie und hatte unter anderem durch Frey (2.), Bouhaddouz (3.), Ademi (12.) oder Steurer auch erstklassige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Nun droht eine Niederlage am "grünen Tisch". Denn Winter hat wie erwartet angekündigt, einen Sonderbericht verfassen. Winter zu dem Vorkommnis: "Das ist in schwierigen Zeiten ganz dramatisch."