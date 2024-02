SG Flensburg-Handewitt in European League mit Sieg bei Novi Sad

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Tabellenführung in der Hauptrundengruppe drei der European Handball Legue mit einem Sieg bei Vojvodina Novi Sad ausgebaut. Der Bundesligist gewann am Dienstag sein Auswärtsspiel in Serbien mit 36:26 (14:13) und hat jetzt 6:2 Punkte.

August Pedersen (Foto Archiv) war beim Auswärtssieg in Novi Sad der beste Werfer der SG Flensburg-Handewitt. Ingrid Anderson-Jensen