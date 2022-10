Große Überraschung: Tabellenletzter Nottingham besiegt Liverpool dank Awoniyi

Der FC Liverpool bleibt auch im fünften Auswärtsspiel der Saison 2022/23 ohne Sieg - und unterliegt bei Schlusslicht Nottingham Forest durch ein Tor eines Ex-Spielers und ehemaligen Bundesliga-Akteurs mit 0:1.

Im Vergleich zum 1:0 gegen West Ham am Mittwoch rotierte Jürgen Klopp auf fünf Positionen: Statt Alexander-Arnold, Tsimikas, Henderson (alle Bank) sowie Thiago und Darwin (beide nicht im Kader) begannen Milner, Robertson, Fabinho, Elliott und Jones.

Van Dijk und die falsche Entscheidung

Das Schlusslicht der Premier League verkaufte sich in der ersten Hälfte gegen den Favoriten von der Anfield Road gut - auch wenn die Reds die ersten Chancen hatten: Fabio Carvalho scheiterte aus spitzem Winkel an Keeper Henderson (9.), kurz darauf köpfte Roberto Firmino knapp am Tor vorbei (10.). Aber auch der Aufsteiger hatte Chancen: Kouyaté und Awoniyi konnten Alisson mit zu zentralen Schüssen aber nicht ernsthaft gefährden (19., 31.).

Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte schließlich van Dijk, der nach einer Freistoßflanke aus sechs Metern völlig freistehend per Kopf querlegte, anstatt selbst abzuschließen, dies aber deutlich zu ungenau (39.). So war eine Großchance vertan und es blieb zur Pause beim torlosen Remis.

Awoniyi eiskalt, Henderson hellwach

Zu Beginn der zweiten Hälfte hätte Salah beinahe eine Riesenchance gehabt, dem Ägypter misslang nach einer zu ihm durchgekommenen hohen Freistoßflanke jedoch die Ballannahme (52.). Stattdessen fiel die Führung plötzlich wenig später auf der Gegenseite. Der im Sommer von Union Berlin gekommene Stürmer Awoniyi traf nach einem weiten Freistoß aus dem Mittelfeld erst nur den Pfosten, verwertete dann aber den Abstauber gegen seinen Ex-Klub Liverpool, wo er zwischen 2015 und 2020 gewesen ist, gedankenschnell (55.).

Die Klopp-Elf war schnell um den Ausgleich bemüht, Elliott scheiterte an Henderson (57.). Doch nach Kontern blieb auch Nottingham gefährlich: Ein Abschluss von Gibbs-White wurde gerade noch am Tor vorbei abgefälscht (58.). Danach wurde erst in der Schlussphase wieder richtig turbulent. Während Yates mit einer dicken Chancen für Nottingham an Alisson gescheitert war, parierte Henderson großartig gegen Alexander-Arnold (85.) und abermals van Dijk, der diesmal wuchtig selbst aufs Tor köpfte (90.+2). Es war der Schlusspunkt, sodass die Reds 2022/23 in der Liga weiter ohne Auswärtssieg blieben - und in der Tabelle nicht weiter nach oben klettern konnten.

hLiverpool spielt am Mittwoch in der Champions League (21 Uhr) bei Ajax Amsterdam, in der Liga get es am Samstag (20.45 Uhr) gegen Leeds United weiter. Nottingham tritt am Sonntag (15 Uhr) bei Tabellenführer FC Arsenal an.