Wie 2018: Nottingham wirft enttäuschendes Arsenal aus dem FA Cup

Nottingham Forest gelingt die Sensation: Wie schon 2018 wirft der Zweitligist den FC Arsenal aus der 3. Runde des FA Cups. Die Londoner legten über weite Strecken einen sehr enttäuschenden Auftritt hin.

Wie im League Cup durfte auch im FA Cup Bernd Leno für Aaron Ramsdale ins Tor. Im Vergleich zum 1:2 gegen Manchester City rotierte Mikel Arteta zudem kräftig durch und ließ nur White und das Offensivtrio Martinelli, Ödegaard und Saka auf dem Feld. Neu und erstmals von Beginn an auf dem Feld war der 18-jährige Patino.

Gegen den Zweitligisten aus Nottingham tat sich Arsenal, das vor der Heimniederlage gegen City fünf Spiele in Serie gewann, sehr schwer. Die Hausherren standen tief und hinderten die Gunners am Durchkommen. In der Anfangsviertelstunde schien der Gastgeber sogar etwas gefährlicher. Zugreifen musste Leno trotzdem nicht.

Arsenal nicht genau genug

Mitte des ersten Durchgangs begann Arsenal etwas aktiver zu werden, doch Nketiah (30.) und Lokonga (32.) schlossen nicht genau genug ab. So ging es mit einem 0:0 in die Pause - Arteta musste sich etwas einfallen lassen. Den Hausherren passte dieser Zwischenstand wohl deutlich besser.

Der zweite Durchgang wurde offensiv deutlich ansprechender, insbesondere weil Nottingham zu Chancen kam. Johnson bediente Zinckemagel in der Mitte perfekt, der Angreifer fuhr das Bein aus und erzwang einen Reflex von Leno, der zur Ecke abwehrte (53.). Kurz danach war auch Arsenal erstmals gefährlich: Saka brachte das Leder butterweich an den zweiten Pfosten, wo Nketiah allerdings nicht zielgenau köpfe (58.).

Anders als die Gunners machten die Hausherren aber direkt weiter und so prüfte Garner mit einem direkten Freistoß wieder Leno, der den Ball sehenswert aus dem Winkel kratzte (62.). Beide Mannschaften nahmen den Pokal-Fight jetzt auf sich und wurden auch in den Zweikämpfen galliger, was besonders an Nottingham lag. Beide Trainer wechselten offensiv und brachten einen Stürmer.

Grabban bringt das Stadion zum Beben

Während Lacazette bei den Gunners nicht traf (79.), wurde Grabban zum Star: Der 33-Jährige stocherte eine Hereingabe von Johnson an Leno vorbei zum 1:0 (83.). Der Deutsche konnte nur noch zusehen und hören, wie das Stadion bebte. Die Sensation war fast perfekt. Ein letztes Aufbäumen von Arsenal half auch nicht mehr und so schmiss Nottingham Forest die Londoner nach 2018 zum zweiten Mal in der 3. Runde aus dem FA Cup.

Für Arsenal geht es am Donnerstag (20.45 Uhr) schon im nächsten Pokal, dem League Cup, weiter: Die Gunners gastieren beim FC Liverpool. Nottingham spielt am Samstag ebenfalls auswärts (16.00 Uhr) beim FC Millwall.