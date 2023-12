Notbremse gegen 1860: Zwei Spiele Sperre für Bielefelds Großer

Als letzter Mann packte Maximilian Großer gegen 1860 München zu und wurde vom Platz gestellt. Das DFB-Sportgericht verkündete, dass der DSC Arminia Bielefeld zwei Spiele auf seinen Innenverteidiger verzichten muss.

Maximilian Großer (re.) zog gegen Morris Schröter die Notbremse. Getty Images for DFB

Sportlich war das vorletzte Heimspiel des Jahres für Arminia Bielefeld ein voller Erfolg. Nach vier Unentschieden in Serie gelang der Mannschaft von Mitch Kniat gegen 1860 München mal wieder ein Sieg. Merveille Biankadi und Fabian Klos besiegelten schon früh das 2:0 und ließen die heimischen Fans auf der Bielefelder Alm jubeln.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es Mitte der zweiten Halbzeit dann aber doch noch. Als letzter Mann leistete sich Maximilian Großer einen technischen Fehler, verlor den Ball an Morris Schröter und zog den Münchner Angreifer anschließend zu Boden. Folgerichtig zückte Schiedsrichter Daniel Schlager die Rote Karte.

Zur Erleichterung von Großer brachte seine Mannschaft das 2:0 auch in Unterzahl über die Zeit. Nun steht allerdings fest: Der Innenverteidiger wird auch die nächsten beiden Partien zuschauen müssen - und die haben es in sich. Schon am Mittwoch (19 Uhr) empfängt Bielefeld den Tabellenzweiten Dynamo Dresden. Im neuen Jahr kommt es dann gleich zum Westfalen-Derby bei Preußen Münster (21. Januar, 13.30 Uhr).

Großer war zuletzt gesetzt

Der 22-Jährige, der im Sommer vom Hamburger SV II zum Zweitliga-Absteiger wechselte, feierte erst am 11. Spieltag sein Drittliga-Debüt für Bielefeld, wusste dabei aber auf Anhieb zu überzeugen und verdrängte Semi Belkahia auf die Bank. In neun Spielen, in denen er gemeinsam mit Leon Schneider das Duo im Abwehrzentrum bildete, verlor Bielefeld nur ein einziges Mal, trennte sich viermal mit einem Remis und ging viermal als Sieger vom Platz.

Zumindest für das Duell gegen Dresden scheint Belkahia, der auch am Sonntag von der Bank kam, der logische Ersatz zu sein. Im neuen Jahr könnte dann eventuell auch wieder Gerrit Gohlke eingreifen. Der 24-Jährige begann als Stammspieler in der Innenverteidigung, musste sich zuletzt aber einer Knie-Operation unterziehen. Zunächst hatten die Bielefelder damals von einem Ausfall bis Jahresende gesprochen.