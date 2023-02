Notbremse an Niemiec: DFB sperrt Nürnbergs Rotsünder Flick

Der 1. FC Nürnberg steht als einziger unterklassiger Verein im DFB-Pokal-Viertelfinale. Auf Florian Flick muss er dabei verzichten.

Der Club setzte sich am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf durch. Das weckte durchaus Erinnerungen an den Triumphzug zum Pokalsieg von 2007, als die Nürnberger auf dem Weg zum Titel in Berlin zweimal ins Elfmeterschießen hatten gehen müssen. Darunter auch im Achtelfinale (2:1 i.E. gegen Unterhaching).

Neben dem FCN stehen mit dem VfB Stuttgart, Union Berlin, Titelverteidiger RB Leipzig, Bayern München, dem SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ausschließlich Bundesligisten im Viertelfinale, das die Nürnberger auch Florian Flick zu verdanken haben.

Der 22-jährige gebürtige Mannheimer verhinderte in der Nachspielzeit der Verlängerung mit einer Notbremse an Düsseldorfs Angreifer Jona Niemiec (120.+1) eine Großchance und die drohende Niederlage. Der Mittelfeldspieler sah daraufhin von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiburg) die Rote Karte.

Flick muss zweimal im Pokal zusehen

Das Sportgericht des DFB sperrte Flick nun "wegen unsportlichen Verhaltens" für zwei DFB-Pokalspiele. Im Viertelfinale, das am Sonntag, 19. Februar, im Rahmen der "Sportstudio Reportage" im ZDF ausgelost wird, muss der FCN also auf den im Januar vom FC Schalke 04 gekommenen Neuzugang verzichten. Sollten die Franken das Finale in Berlin, das am 3. Juni ausgerichtet wird, erreichen, wäre Flick wieder spielberechtigt.

Krisenduell gegen Jahn Regensburg

In der Liga steckt Nürnberg in akuter Abstiegsgefahr, belegt derzeit Relegationsplatz 16 und empfängt am Samstag im Kellerduell den Tabellen-17. Jahn Regensburg (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Flick ist spielberechtigt, die Sperre gilt nur für den Pokal.