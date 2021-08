Salah überragend: Liverpool mit Einstand nach Maß in Norwich

Premier-League-Aufsteiger Norwich City ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Gegen den FC Liverpool verlor das Team von Trainer Daniel Farke mit 0:3.

War an allen Toren beteiligt: Mo Salah (li.). AFP via Getty Images

Norwich City ist zurück in der Premier League. Aufstiegstrainer Daniel Farke ließ mit Pukki, Rupp und Rashica, der im Sommer von Werder Bremen gekommen war, drei ehemalige Bundesiga-Profis von Beginn an spielen.

LFC-Coach Jürgen Klopp konnte zum Liga-Auftakt erstmals seit Oktober 2020 wieder auf van Dijk in der Innenverteidigung setzen. Den verletzten Robertson ersetzte auf der Position des linken Außenverteidigers Tsimikas.

Getragen von 27.000 Zuschauern im Stadion an der Carrow Road legte Norwich mutig los. Der Aufsteiger präsentierte sich ballsicher und kam durch Pukki auch zu einer ordentlichen Chance (20.). Liverpool spielte aber zielstrebiger nach vorne und hatte die gefährlicheren Möglichkeiten: Diogo Jota per Kopf (11.) und Salah (18., 24.) vergaben jedoch.

Diogo Jota bringt Liverpool in Führung - Norwich mit wenig Torgefahr

Kurz darauf ging der Favorit dann in Führung. Der auffällige Alexander-Arnold brachte den Ball von der rechten Seite scharf in den Strafraum, wo Salah etwas glücklich weiterleitete - auf Diogo Jota, der sich nicht zweimal bitten ließ und zur Führung traf (26.). Liverpool hatte die Partie nun weitgehend im Griff und ging mit einem 1:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel versuchte Norwich immer wieder, mit Umschaltaktionen schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Auf das Tor von Alisson brachten die Gastgeber aber kaum etwas Gefährliches. Stattdessen wechselte Klopp Fabinho und Firmino ein. Letzterer traf vier Minuten später zum 2:0 (65.): Von Manés geblocktem Schuss kam der Ball zu Salah, der Firmino vor dem Tor sah und optimal bediente.

Salah an allen Toren beteiligt

Wenig später krönte Salah sein starkes Spiel mit einem eigenen Treffer. Nach einer Ecke stand er im Rückraum richtig und zirkelte die Kugel ins linke Eck (74.). Mit zwei Vorlagen und einem Tor erwischte der Ägypter einen Traumstart in die Saison, den Norwich nicht zu verhindern wusste.

Die Kanarienvögel, bei denen auch der ehemalige Bremer Sargent zu seinem Premier-League-Debüt kam, hatten kurz vor dem Ende noch eine Großchance. Gibson, Hanley und Idah scheiterten aber allesamt, Alisson konnte letztlich klären und startete mit einer weißen Weste in die Saison.

Auch wenn Norwich teilweise recht ansehnlichen Fußball spielte, erwies sich Liverpool am Ende als eine Nummer zu groß. Einfacher wird es für das Team von Farke keineswegs: Am kommenden Samstag (16 Uhr) ist der Aufsteiger zu Gast bei Meister Manchester City. Der FC Liverpool empfängt ebenfalls am Samstag (13.30 Uhr) den FC Burnley.