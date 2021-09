Minamino trifft doppelt: Klopp besiegt Farke im deutschen Trainer-Duell

Der FC Liverpool gastierte beim Premier-League-Schlusslicht Norwich City zum Pokalspiel im League Cup. Die Reds gingen früh in Führung und zeigten sich im zweiten Durchgang eiskalt. Tzolis verpasste es, es für die Gäste noch einmal spannend zu machen.

Liverpools Mann des Tages: Doppelpacker Takumi Minamino. imago images/Action Plus

An der Carrow Road hielt Norwich City im ersten Durchgang über weite Strecken gut mit dem FC Liverpool mit. Die Reds gingen zwar durch Minamino nach einem Eckball mit 1:0 in Führung (4.), doch anschließend hatten lediglich die Hauserren in der ersten Hälfte noch eine Riesenchance, ein Tor zu erzielen.

Kelleher pariert Tzolis' Elfmeter

Nachdem Giannoulis im Strafraum gefoult worden war, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und Tzolis trat zum fälligen Strafstoß an. Der Grieche schoss flach in die Mitte und scheiterte an Kellehers rechtem Fuß (42.). Die Hausherren verspielten zusätzlich einige aussichtsreiche Kontersituation durch ungenaue Zuspiele im letzten Drittel.

Liverpool nach der Pause eiskalt

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergab Lees-Melou per Direktabnahme aus circa elf Metern eine gute Gelegenheit zum Ausgleich (46.) Auf der Gegenseite schlug Liverpool zu und erhöhte durch Origis platzierten Kopfball auf 2:0. Die einzig nennenswerte Gelegenheit der Hausherren vergab der Ex-Hoffenheimer Rupp, der einen Schlenzer knapp neben den rechten Pfosten setzte (74.)

Den Schlusspunkt der Partie konnte dann wieder Minamino setzen: Der Japaner vollstreckte nach seinem Dribbling im Strafraum zum 3:0-Endstand (80.).

Die Reds gastieren am kommenden Samstag um 18.30 Uhr beim FC Brentford. Norwich City wird um 16 Uhr versuchen, beim FC Everton die ersten Zähler der Saison zu sammeln.