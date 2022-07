Trotz Torpremiere: Nordirland unterliegt Norwegen zum EM-Auftakt klar

Mitfavorit Norwegen ist standesgemäß in die Europameisterschaft gestartet. Die Skandinavierinnen bezwangen EM-Debütant Nordirland mit 4:1.

Im zweiten Spiel dieser Europameisterschaft standen sich in Norwegen und Nordirland zwei ungleiche Mannschaften gegenüber: Das Team der Skandinavierinnen unter Trainer Martin Sjörgen ist gespickt mit Starspielerinnen wie Hegerberg von Olympique Lyon oder Hansen vom FC Barcelona. Für Nordirland unter Trainer Kenny Shiels ist es hingegen das erste große Turnier.

Den Vorzeichen entsprechend verlief die Partie von Beginn an: Norwegen dominierte und drückte das Spiel tief in die Hälfte der Nordirinnen. Erste Chancen von Hegerberg - ihr Schuss wurde geblockt (4.) - und Reiten, die über das Tor köpfte (6.), blieben noch ohne Folgen. Kurz darauf musste die nordirische Keeperin Burns allerdings gleich zweimal innerhalb von drei Minuten hinter sich greifen.

Den Anfang machte Blakstad, die aus vollem Tempo von der linken Seite aus per Flachschuss traf (9.). Dem zweiten Treffer ging ein Ballverlust der Nordirinnen im Spielaufbau voraus. Hegerberg legte direkt nach der Balleroberung quer auf Maanum, die ins leere Tor einschob (12.).

Überlegene Norwegerinnen lassen Chancen aus, dann trifft Hansen vom Punkt

Nordirland schaffte es kaum, sich zu befreien. Offensivaktionen waren selten und konnten das norwegische Tor nicht wirklich in Gefahr bringen: Die Schüsse von Wade (27.) und Magill (45.+1) gingen jeweils neben den Kasten von Pettersen. Deren Kolleginnen wiederum erspielten sich auf der anderen Seite einige Chancen, ließen diese aber etwa durch Eikeland (22.) oder Hegerberg (25., 28.) ungenutzt.

Ein Treffer gelang den Norwegerinnen dann doch noch vor der Halbzeit: Nachdem Caldwell den Ball nach einer Ecke im eigenen Strafraum an den Ellbogen bekommen hatte, verwandelte Hansen den fälligen Handelfmeter zum 3:0 (31.).

Nelson sorgt für nordirische Torpremiere - Reiten antwortet sofort

Nach 48 gespielten Minuten durften die Nordirinnen ihr erstes Tor bei einer Europameisterschaft feiern: Die Norwegerinnen verteidigten einen Eckball zu ungeordnet und so traf Nelson durch einen druckvollen Kopfball (49.).

Insgesamt traute sich Nordirland nun etwas mehr nach vorne, doch etwaigen Hoffnungen auf eine Aufholjagd setzte Reiten ein jähes Ende: Die Spielerin vom FC Chelsea schlenzte einen Freistoß an der Mauer vorbei und ins lange Eck (54.).

Hegerberg traf in der Folge noch, allerdings war der Situation eine Abseitsstellung vorangegangen (69.), und Saevik scheiterte an Burns (83.). Ansonsten flachte das Spiel etwas ab und hatte nur noch wenige Strafraumszenen zu bieten.

An den Siegerinnen und auch am Resultat änderte sich somit nichts mehr: Die überlegenen Norwegerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhren zum Auftakt einen ungefährdeten Sieg gegen Nordirland ein. Am kommenden Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das zweite Gruppenspiel für die Skandinavierinnen an, dann gegen Gastgeber England. Drei Stunden zuvor wird die Partie der Nordirinnen gegen Österreich angepfiffen.