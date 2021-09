Haaland erzielt Dreierpack: Norwegen nun erster Verfolger der Niederlande

Norwegen hat in der WM-Qualifikation einen klaren Sieg über Gibraltar eingefahren. Weil sich Haaland wieder einmal in die Torschützenliste eintrug, sind die Skandinavier nun Zweiter in Gruppe G.

Sein erstes Tor gegen Gibraltar am Dienstagabend war bezeichnend für Haaland: Der BVB-Akteur nahm den Ball nach einem Übersteiger mit rechts an und vollendete direkt mit dem nächsten Kontakt eiskalt ins linke Eck. Der gegnerische Keeper Goldwin war dabei chancenlos - wie die Schlussmänner es eben so oft sind, wenn der 21-Jährige gefährlich im Strafraum auftaucht.

Doch nicht nur in Minute 27, nur vier Minuten nach dem ebenso sehenswerten 1:0 durch seinen späteren Assistgeber Thorstvedt, stach Haaland hervor. Eingesetzt von Ex-Leipziger Sörloth (jetzt bei Real Sociedad unter Vertrag) bekam der Stürmer nach einer seiner seltenen Ballverluste eine zweite Chance - und netzte direkt zum 3:0 ein (39.). In die Kabine musste sein Team dann aber beim Stand von 1:3 gehen, weil Styche sich ebenfalls als abgezockter Angreifer erwies und stark vollendete (43.). Obendrein wurde Haaland nach Sichten der Bilder durch den VAR doch noch ein Elfmeter verwehrt (45.+3).

Sörloth trifft ebenso - Haaland aber zunächst nicht

Neben Haaland stand bei Norwegen auch Thorstvedt im Mittelpunkt. In Minute 42 traf er den Pfosten. Weil auch Hanche-Olsen in Minute 20 gegen den vor der Linie rettenden Ronan scheiterte, mussten die Zuschauer in Oslo lange auf den nächsten Treffer warten. Nach knapp einer Stunde netzte Sörloth dann aber endlich ein - wohlgemerkt mit seinem achten Versuch aufs Tor (59.).

Trotz zahlreicher Chancen und sehr schön anzusehendem, offensiven Fußball der Norweger blieb es danach lange beim 4:1. Daran hatte auch Haaland seinen Anteil. In Minute 52 und allen voran zehn Minuten später vergab er sichere Einschussgelegenheiten - auch der so starke Stürmer ist also fehlbar.

In der Nachspielzeit trifft Dortmunds Stürmer doch noch einmal

Der BVB-Akteur wäre aber nicht er, wenn er nicht doch noch einmal zugeschlagen hätte: In der Nachspielzeit traf Haaland noch ein drittes Mal (90.+1) und setzte mit dem 5:1 den Schlusspunkt. In den vergangenen drei Länderspielen erzielte er damit fünf Tore .

Die Norweger hatten also allen Grund zum Feiern. Dank des 6:1-Erfolgs der Niederländer über die Türkei sind die Skandinavier obendrein erster Verfolger von Oranje, das zwar die Gruppe G anführt, punktgleich mit dem Solbakken-Team allerdings nur das bessere Torverhältnis vorweisen kann.

Am 8. Oktober bestreitet Norwegen in der Türkei (ab 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sein nächstes Spiel. Haaland wird dann wohl auch wieder mit von der Partie sein.