Russo braucht nach der Pause nur acht Minuten: England schlägt Nordirland klar

England hat auch das dritte Gruppenspiel ohne ein Gegentor gewonnen. Gegen lange tapfer verteidigende Nordirinnen gewann der EM-Gastgeber ungefährdet mit 5:0.

England, das nach dem 8:0-Rekordsieg über Norwegen nicht mit einer neuen Spielerin in der Startelf, aber an der Seitenlinie mit Arjan Veurink anstelle der an Corona erkrankten Trainerin Sarina Wiegman startete, war direkt das tonangebende Team. Jedoch musste Torhüterin Earps bereits in der zweiten Minute nach einem Wade-Schuss eingreifen. Vorne fehlte es zudem lange an Durchschlagskraft.

Kirbys schöner Treffer macht für England den Anfang

Denn die nach dem 0:2 gegen Österreich auf nur einer Position veränderten Nordirinnen von Coach Kenny Shiels (Rafferty für McCarron) verteidigten clever. In der sechsten Minute hatten sie etwas Glück, weil ein Handelfmeter wegen eines vorherigen Handspiels der Engländerin Mead nach Einschreiten des VARs und dem Sichten der Bilder durch Schiedsrichterin Esther Straubli zurückgenommen wurde. Insgesamt aber ließen die Nordiren wenig zu - drückende Lionesses verpassten allen voran bei Brights Distanzschuss (23.) und Whites gefühlvollem Abschluss (25., knapp daneben) die Führung, während der Außenseiter bei seinen seltenen Vorstößen an Präzision vermissen ließ (Wade, 14.).

Kurz vor der Pause kam der EM-Gastgeber entscheidend auf: Holloway rettete gegen Stanway noch vor der Linie (39.), gegen Kirbys schönen Schuss in den Knick, der zum 1:0 führte, konnten die Nordirinnen aber nichts mehr ausrichten (40.). Kurz vor der Pause war Torhüterin Burns nochmal geschlagen, diesmal schlug ein von Furness entscheidend abgefälschter Mead-Abschluss zum 2:0 (44.) ein.

Jokerin Russo sticht sofort - Burrows trifft ins eigene Tor

Zur Pause wechselte der Favorit dreifach. Eine Einwechselspielerin hatte es mit dem Tore erzielen eilig: Russo brauchte gerade einmal zwei Minuten, um zum 3:0 zu köpfen (48.) und markierte nach einer sehenswerten Ballannahme auch das schnelle 4:0 (53.). In der Folge belagerte England den nordirischen Strafraum, entfachte aber keine Gefahr.

Eine länger andauernde Phase mit viel Leerlauf beendete schließlich die nordirische Einwechselspielerin Burrows, die eine Mead-Flanke unglücklich per Bogenlampe im eigenen Tor unterbrachte (76.). Anschließend hatte Nordirland etwas Glück, dass es nach einem vermeintlichen Handspiel von McFadden nicht Elfmeter für die führende Mannschaft gab (79.). Am Ende blieb es beim 5:0, auch weil Russo eine Großchance auf ihren Dreierpack kurz vor Schluss ausließ (89.).

Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) spielt der dreifach erfolgreiche Gruppensieger England, der im Turnier noch kein Gegentor kassiert hat (Tordifferenz 14:0), im Viertelfinale gegen den Zweiten der "deutschen" Gruppe B. Diesen werden Dänemark und Spanien am morgigen Samstagabend (21 Uhr) in einem Endspiel unter sich ausmachen. Nordirland ist nach seinem Endrunden-Debüt ohne Zähler ausgeschieden.