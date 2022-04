"Nochmal angreifen": Schnatterer bleibt beim SV Waldhof

Marc Schnatterer hängt eine weitere Saison beim SV Waldhof Mannheim dran. Der 36-jährige Offensivallrounder will "gemeinsam mit der Mannschaft nochmal angreifen".

Nach 13 Spielzeiten beim 1. FC Heidenheim war Schnatterer vergangenes Jahr nach Mannheim gewechselt und kommt in seiner ersten Saison für die Buwe bislang auf neun Tore und fünf Assists. "Wir kennen die Gründe, warum die Vorrunde besser als die Rückrunde war, und sind überzeugt, dass er an die gezeigten Leistungen anknüpfen wird. Seine Stärken im Abschluss und Standards sowie sein unbändiger Wille sind in der 3. Liga außergewöhnlich und ein Baustein, um unsere Offensive zu stärken", erklärte Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.

Mannheim spielt in diesem Jahr die beste Drittliga-Saison der Vereinsgeschichte und will in der kommenden Saison ein noch kräftigeres Wort im Aufstiegsrennen mitreden.

Darauf hat auch Schnatterer Lust: "Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich in der neuen Saison nochmal angreifen", so der Routinier, der in seine zweite Spielzeit beim SV Waldhof gehen wird. "Ich habe mir in den vergangenen Wochen meine Gedanken über die Zukunft gemacht und bin fest davon überzeugt, dass ich auch weiterhin mit meiner Leistung der Mannschaft helfen kann."