Noch vor dem Velbert-Spiel: Oberhausen trennt sich von Nowak

Noch bevor Rot-Weiß Oberhausen am Dienstag bei der SSVg Velbert um Regionalliga-Punkte kämpft, hat sich RWO von Trainer Jörn Nowak getrennt. Vorausgegangen war ein heftiger Disput mit der Fanszene.

Nach nur zwei Unentschieden zu Beginn des Kalenderjahres war der Kredit von Jörn Nowak aufgebraucht. Am Dienstagmorgen gab der Klub aus der Regionalliga West die sofortige Trennung von seinem Trainer bekannt.

Zur allgemein unbefriedigenden sportlichen Situation kam verschärfend hinzu, dass sich Nowak beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach II mit den mitgereisten Fans einen heftigen Disput geliefert hat, der verbal ausgeartet sein soll. Die aktive Fanszene hat daraufhin in einem offenen Brief angekündigt, ihren Support einzustellen, solange Nowak noch im Amt ist.

Somit sahen sich Vorstand, Aufsichtsrat und sportliche Leitung zum Handeln gezwungen und beschlossen am Montagabend in einer Sitzung die sofortige Trennung von Nowak. In einer Meldung schreibt RWO: "Die Unruhe der letzten Tage im Verein auf verschiedenen Ebenen, auch im sportlichen Bereich, hat diese Reaktion erfordert." Zumindest vorübergehend übernimmt ein alter Bekannter: Schon am Dienstag beim Auswärtsspiel gegen die SSVg Velbert wird Mike Terranova die Mannschaft betreuen, der von August 2016 bis Juni 2020 und von Oktober 2020 bis Juni 2023 schon Chefcoach des ehemaligen Bundesligisten gewesen ist.