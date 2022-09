Noch ein Otto für Verl: Auch Yari kommt zum SC

Yari Otto spielt künftig für den SC Verl. Dort trifft er auf seinen Bruder Nick.

Gemeinsam mit seinem Bruder Nick, hatte Yari Otto einst beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Braunschweig gespielt. Dann trennten sich die Wege, Nick landete über eine Station bei Jeddeloh II beim SC Verl - dort steht seit heute auch wieder Yari unter Vertrag. Die Brüder sind wieder vereint.

Yari, der bei Eintracht Braunschweig in der 2. Liga keine Perspektive hatte, lief 26-mal in der 2. Liga und 65-mal in der 3. Liga auf. Erfahrung, auf die sein neuer Klub bauen will. "Yari ist ein sehr laufstarker und vor allem mannschaftsdienlicher Spieler mit Zug zum Tor. Er ist flexibel einsetzbar, kann in der Offensive alle Positionen spielen. Der Kontakt besteht schon länger", sagt SC-Manager Sebastian Lange.

Wie lange der Offensivmann unterschrieben hat, teilte der Drittligist nicht mit.