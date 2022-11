Nkunkus Tipp für Rose - und der Grund für seinen Luftballon-Jubel

Christopher Nkunku hat RB Leipzig ins Champions-League-Achtelfinale geführt. Nach dem 4:0 gegen Schachtar Donezk erklärte er seinen ungewöhnlichen Torjubel.

RB Leipzig ist dabei, wenn am Montag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nyon die Paarungen des Champions-League-Achtelfinals ausgelost werden. Und wieder einmal war Christopher Nkunku der entscheidende Mann. Der Franzose erzielte beim 4:0-Sieg über Schachtar Donezk in Warschau am Mittwochabend das wichtige Führungstor (10.) und legte später Dominik Szoboszlai noch das zwischenzeitliche 3:0 auf (62.).

"Es war kein einfaches Spiel, wir brauchten viel Intensität", sagte der Offensivmann, den die UEFA als Player of the Match - und der kicker als Spieler des Spiels - auszeichnete: "Wir haben diesen Sieg gesucht, und wir haben ihn gefunden. Darüber sind wir sehr glücklich." Nach dem 5:0 bei Club Brügge im Vorjahr war es der zweithöchste Erfolg in der Leipziger Champions-League-Geschichte.

Das 1:0 hatte Nkunku mit ungewöhnlichem Aufwand gefeiert: Er holte einen roten Luftballon aus seinem Stutzen, pustete ihn auf und breitete die Arme aus. Seine einfache Erklärung: "Der Ballon ist für meinen Sohn, er mag Ballons." Auch Trainer Marco Rose hatte keine Einwände, sondern fand es "schön, dass ein Papa an seine Familie denkt und diese Botschaft überbringt".

"Er kam zu mir und sagte: Trainer, ich muss näher zum Tor"

Dass Leipzig nach zwei Auftaktniederlagen zurück in die Spur fand, hat viel mit Rose und Nkunku zu tun - und mit einem Tipp, den der eine für den anderen hatte. Anfangs noch auf der linken Seite eingesetzt, schob Rose Nkunku ins Zentrum - auf Wunsch des Spielers. "Er kam zu mir und sagte: Trainer, ich muss näher zum Tor", berichtete Rose am Mittwochabend. "Und weil das gleich gut klappte, haben wir das beibehalten."

In der Bundesliga führt Nkunku inzwischen die Torjägerliste mit neun Treffern gemeinsam mit Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug an, die Champions-League-Gruppenphase schloss er mit drei Toren ab. Das Interesse des FC Chelsea am bald 25-Jährigen, das seit Wochen kolportiert wird, dürfte nicht kleiner geworden sein.