Überraschung im Pokalfinale: Nantes holt sich den Coupe de France

Die Überraschung ist perfekt: Der FC Nantes hat den Coupe de France gewonnen. Im Finale schlugen "Les Canaris" den favorisierten OGC Nizza dank eines umstrittenen Elfmeters mit 1:0.

Das einzige Tor des Finals in Paris erzielte Spielmacher Blas kurz nach der Pause vom Punkt (47.). Zuvor hatte Nantes-Verteidiger Merlin Nizzas Boudaoui den Ball im Strafraum aus kürzester Distanz an die Hand geschossen und Schiedsrichterin Stephanie Frappart, die als erste Frau ein französisches Pokalfinale leitete, auf den Punkt gezeigt.

Für Nantes, das in der Vorsaison auch durch eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in der Relegation dem Abstieg in die Ligue 2 entgangen war, ist es der vierte Pokalsieg nach 1979, 1999 und 2000. Das Team um den künftigen Frankfurter Kolo Muani wird trotz Platz neun in der Ligue 1 damit in der kommenden Saison in der Europa League an den Start gehen.

Nizza, das zuvor Paris St. Germain aus dem Wettbewerb genommen hatte, verpasste hingegen den vierten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte. Trainer Christophe Galtier hätte nach der Sensationsmeisterschaft mit Lille im Vorjahr im zweiten Jahr in Folge eine nationale Trophäe gewinnen können.