Nilsson verlässt Wiesbaden und spielt mindestens Europa League

Der SV Wehen Wiesbaden verliert Gustaf Nilsson. Der Schwede will die Chance nutzen und für seinen neuen belgischen Arbeitgeber mindestens in der Europa League spielen.

Jubelt künftig in Belgien: Gustaf Nilsson. IMAGO/Jan Huebner

Am ersten Spieltag der 3. Liga traf Gustaf Nilsson noch zum zwischenzeitlichen Führungstreffer beim 1:1 gegen Borussia Dortmund II, es sollte der letzte seiner 18 Treffern für den SV Wehen Wiesbaden gewesen sein. Am Mittwoch gaben die Hessen den Wechsel des 25-Jährigen Stürmers zum belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise bekannt. Die Ablöse für den Spieler wurde vom Verein zwar nicht beziffert, bewegt sich jedoch im unteren siebenstelligen Bereich. Damit ist Nilsson teuerster Abgang in der Klubgeschichte.

Europa League oder gar Champions League

Beim belgischen Vizemeister spielt Nilsson mindestens Europa League, wenn nicht sogar Champions League. Kommenden Dienstag steht die 3. Qualifikationsrunde gegen die Glasgow Rangers an. Dieser Chance wollte man in Wiesbaden nicht im Wege stehen.

Der 25-jährige Nilsson war in der Winterpause der Saison 20/21 ablösefrei zum SVWW gewechselt. In 45 Partien in der 3. Liga erzielte er 18 Tore (7 Assists).

Wiesbaden ist schon auf Nachfolger-Suche

Sportlich schmerze der Abgang des 1,96 Meter langen Schwedens, "auch als Charakter auf und neben dem Platz wird er uns fehlen. Allerdings war uns frühzeitig klar, dass Gustaf nur sehr schwer zu halten sein würde, daher beginnt die Suche nach Alternativen nicht erst jetzt", gab Schäfer einen Einblick, dass Wiesbaden noch auf dem Transfermarkt aktiv werden und einen Teil der erzielten Ablöse reinvestieren wird.