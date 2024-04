Nie mehr 3. Liga? Boland für drei Spiele gesperrt

Der VfB Lübeck muss in den abschließenden drei Drittliga-Spielen auf Kapitän Mirko Boland verzichten. Der 37-Jährige wurde nach seiner Roten Karte in Bielefeld für drei Spiele gesperrt - und läuft womöglich nie mehr in der 3. Liga auf.

Für Mirko Boland ist die Saison nach einer Roten Karte beendet. picture alliance / Maximilian Koch