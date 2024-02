"Nicht öffentlich darüber sprechen": Was ein Medienanwalt Hitzlsperger riet

1:32Schwer vorstellbar, aber wahr: Nach aktuellen Schätzungen sind von weltweit 500.000 aktiven männlichen Fußballprofis weniger als zehn offen homosexuell. Wieso das so ist, beleuchtet der Filmemacher Manfred Oldenburg in seiner Doku: "Das letzte Tabu". Am 13. Februar startet sie exklusiv bei Prime Video - u. a. dabei: Thomas Hitzlsperger.