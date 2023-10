Nicht nur Cricket: Diese Sportarten werden olympisch

Bei nur zwei Gegenstimmen hat Cricket die letzte Hürde genommen und wird ab 2028 wieder olympische Sportart sein. Vier weitere Sportarten kommen ebenfalls hinzu.

Vor allem in Indien wurde diese Nachricht mit Freude aufgenommen: Cricket gehört ab den Sommerspielen 2028 in Los Angeles wieder zum olympischen Programm. Bei der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees in Mumbai wurde dieser Beschluss am Montag gefasst und damit die letzte verbliebene Hürde genommen.

Die Sportart - aktuell findet der Cricket World Cup statt - zählt nach Fußball zu den populärsten, mit der Aufnahme erhöhen die Olympia-Macher insbesondere das Interesse auf dem wirtschaftlich hochattraktiven indischen Markt. Das südasiatische Land ist das bevölkerungsreichste der Welt. Bei Olympia wurde Cricket bislang nur 1900 in Paris gespielt. In L.A. soll ein Turnier für Frauen und Männer ausgetragen werden und dabei die kürzere Variante "Twenty 20" gespielt werden.

Squash gibt sein Debüt

Ebenfalls dabei sind künftig die von den Organisatoren vorgeschlagenen Sportarten Baseball und Softball, Lacrosse, Flag Football und Squash.

Lacrosse war 1904 und 1908 im Programm von Sommerspielen. Baseball und die Frauen-Variante Softball gehörten mehrmals dazu, zuletzt bei den Spielen in Tokio 2021. Flag Football - eine körperlose Version des American Football - wird erstmals bei Olympia gespielt. Auch Squash gibt sein Debüt.

Durch die Aufnahme von vier Mannschaftssportarten dürfte die Teilnehmerzahl in Los Angeles wieder auf über 11.000 steigen. Zuletzt galten 10.500 Sportlerinnen und Sportler bei Sommerspielen als Maximum.