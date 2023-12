"Nicht mein Thema": Stroot weist die Aufgabe Frauen-Bundestrainer von sich

Mit drei Heimsiegen in Serie - zwei davon in der Bundesliga, einen im DFB-Pokal - und einem Torverhältnis von 11:0 war der VfL Wolfsburg in die Länderspielpause gegangen, nun steht nach über vier Wochen mal wieder ein Duell in der Fremde an. Am kommenden Samstag ist der Tabellenachte 1. FC Köln der Gastgeber.

Lobte im Vorfeld den kommenden Gegner Köln: VfL-Trainer Tommy Stroot. IMAGO/foto2press