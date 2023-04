"Nicht mehr wegzudenken": Bayer 04 bindet Friedrich

Melissa Friedrich bleibt Bayer 04 Leverkusen erhalten. Der Frauen-Bundesligist hat die Abwehrspielerin über das Saisonende hinaus gebunden. Das hat Gründe.

85 Pflichtspiele hat Melissa Friedrich im Trikot der Leverkusenrinnen absolviert, 65-mal lief die Innenverteidigerin in der Frauen-Bundesliga auf - und es werden auch in der kommenden Saison Spiele dazukommen. Die 25-Jährige hat ihren Vertrag bei Bayer 04 über die Spielzeit hinaus verlängert, wie der Verein am Montag mitteilte.

Und Leverkusen hat triftige Gründe, die Defensivspielerin weiter an den Klub zu binden. "Melissa hat sich in den vergangenen Jahren zur absoluten Führungsspielerin entwickelt. Auf dem Platz und auch in der Kabine ist sie bei uns nicht mehr wegzudenken", meinte Achim Feifel. "Auch aus schwierigen Zeiten, etwa nach ihren langwierigen Verletzungen, ist sie immer wieder stärker zurückgekommen", ergänzte der Sportliche Leiter der Bayer 04-Frauen. "Das unterstreicht ihre große Mentalität. Und genau solch eine brauchen wir hier. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Melissa uns erhalten bleibt und weiterhin im Bayer 04-Trikot aufläuft."

Friedrich, für die Bayer 04 "mehr als nur mein Fußballverein geworden" ist, geht ab Sommer nach ihrem Wechsel 2016 vom 1. FFC Frankfurt in ihre achte Saison in Leverkusen. "Ich bin nun schon so viele Jahre hier und freue mich sehr, dass der Weg hier für mich weitergeht. Erst einmal möchte ich mit der Mannschaft noch in dieser Saison möglichst viele Punkte einfahren und dann auch in Zukunft gemeinsam mit dem Team angreifen und unsere Ziele erreichen."

Leverkusen rangiert nach 17 Spieltagen mit 22 Punkten aus 16 Spielen im Mittelfeld der Tabelle.